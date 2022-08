Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közölte a jó hírt, miszerint Verebélyi Balázs Junior Prima-díjas hímző, szakoktató, hímző, az egri egyetem Kommunikációs Osztályának munkatársa a Népművészet Ifjú Mestere Díjat vehetett át a napokban Budapesten, a Pesti Vigadóban rendezett díszünnepségen.

Verebélyi Balázs az díjátadón.

Forrás: EKKE

A rangos elismerés tulajdonosa már 12 évesen elkezdett ismerkedni a hímzéssel. Mindig is Recsken élt, a hagyományok is ide kötik. Első oktatója nagymamája volt, de a helyi hímző közösség is nagy türelemmel és odaadással segítette fejlődését. 2007-ben találkozott mostani mesterével, Fiser Józsefné Népi Iparművésszel. Verebélyi Balázs a vászonhímzések és a kalodás hímzések mintáit 2006 óta gyűjti. Több éve kutatja a XIX.-XX. századi recski hímzések hagyományait is. Mint mondta: A kalodás hímzés mellett a keresztszemes és szálánvarrott hímzés is a kedvencei közé tartozik, és nemrégiben ismerkedett meg a gyapjúhímzésekkel, amit szintúgy megszeretett. Azonban még tanulja a hímzés rejtelmeit, hogy minél eredetibb textileket tudjon készíteni. Kiemelte: a táborokban fejleszti tudását, hogy tanítani tudja másoknak az eredeti hímzéseket, amiket a mai kornak megfelelően készítenek el. A jövőbeli tervei között szerepel egy könyv megírása, amely az összegyűjtött mintákat tartalmazza.