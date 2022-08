Az idei általános felvételi eljárásban 1810-en nyertek felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre (EKKE). Azok, akik első körben nem kerültek be a vágyott felsőoktatási intézménybe, vagy nem jelentkeztek felsőoktatásba, augusztus 5-éig pótfelvételizhettek. Az egri egyetemre több mint 400-an nyújtották be jelentkezésüket.

– A több évtizedes hagyományokra alapozva a pedagógusképzés az intézmény fő profilja. Az EKKE meghatározó, országos szerepet tölt be a pedagógusképzés fejlesztésében, ezzel összhangban e képzési terület volt a legnépszerűbb a jelentkezők körében. A legtöbben a gyógypedagógia szakot jelölték meg levelező tagozaton Egerben és Jászberényben, de sokan nyújtottak be jelentkezést óvodapedagógus és tanító szakra, valamint edzőképzésre és a távoktatásos formában induló programtervező informatikus szakra is – tájékoztatta portálunkat Pócsik Attila, az EKKE sajtóreferense.

Azokon a szakokon, ahol kötelező, augusztus 17-én felvételi vizsgát tart az egyetem. Az időpontokról, tudnivalókról részletes tájékoztatás olvasható az egyetem felvételizőknek szóló oldalán.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 24-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre.