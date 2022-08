A Szalajka-patak vizéből táplálkozó pisztrángos tavakban még szerencsére pezseg az élet, ahogy a Szikla-forrás alatti medencében is lubickolnak még a vadon élő halak. Sáfrány László, a pisztrángudvart működtető vállalkozó elmondta, az utóbbi hetekben háromszor esett az eső a völgyben, kétszer három milliméter, egyszer pedig tizenkilenc, ami abszolút értékben véve nem sok, de ahhoz elég, hogy ellökje az elmúlástól a halakat. Rengeteget jelentett a csapadék időzítése és az is, hogy a források még tartják magukat. A Szikla-forrás és az előtte lévő tó alatti forrás adja most az ivóvizet a halaknak és a falunak is.