– Az új, fakitermelésről szóló rendelet a mai témánk, ám előtte szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Eszterházy tér fáinak egy részén látszik a tér Zöld Város Programos felújításának egy szomorú következménye – mutatott rá a Líceummal szemben álló, félig kiszáradt fára Komlósi Csaba önkormányzati képviselő hétfőn, sajtótájékoztatón.

– Kibontakozott egy vita a rendelettel kapcsolatban. Ez jó, de ennek a rendelet megjelenését megelőzően kellett volna megtörténnie. A múlt hét folyamán egy határozati javaslatot nyújtottam be az egri közgyűlésnek, amelyben kérem a környékbeli erdőgazdaságokat, tulajdonosokat, hogy a fakitermelés során továbbra is legyenek tekintettel az erdők érdekeire, illetve ne éljenek az augusztus 4-i rendeletet könnyítéseivel. Lazább szabályok vonatkoznak a vágásérettség megállapítására az állami erdőkben, módosították a kitermelés idejét, ami például a madarak költési időszakát is megzavarhatja. Számos környezet- és természetvédelmi szabályt nem vesz figyelembe a rendelet, ugyanakkor ettől nem lesz több tűzifa. A gázfüggőség csökkentését támogatom, de ezt a megoldást nem, ugyanis a levegő minősége is romolhat miatta – mondta.

– Mindez intézményesített környezetpusztítás, ennek a kormánynak sosem volt szívügye a természeti- és vízkincseink megóvása. Sokat elmond, hogy több település vezetője is felszólalt az intézkedés ellen és még kormánypárti is volt köztük. Örülök, hogy egy hozzáértő képviselő felkarolta az ügyet. Az önkormányzat vezetése jelenleg csak látványintézkedésekben gondolkodik. Egy benzinzabáló autóval locsolják a betont, esőben és éjjel is mennek a párakapuk, miközben a Gárdonyi kert kipusztult – húzta alá Domán Dániel, korábbi képviselő-jelölt.