A művésztelep ötlete az aldebrői születésű, már elhunyt Herman Istvántól, a térség egykori országgyűlési képviselőjétől származik. Mindig is azon munkálkodott, hogy elősegítse a község fejlődését. Az ő kezdeményezésére és közreműködésével indultak el a tárgyalások 2019-ben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézete és Aldebrő Önkormányzata között.

– Jó ötletnek tartom, és támogatom az együttműködést, hiszen abból a községünk is profitál. Felpezsdül általa a kulturális élet, s színfoltot hoz a helyiek életébe, hiszen nagyon kellemes és üdítő látványt nyújtanak a falu különböző pontjain felbukkanó fiatalok alkotás közben. Idén már negyedik alkalommal vesznek részt a művészhallgatók az alkotótáborban Aldebrőn – tájékoztatta portálunkat Wingendorf János, a település polgármestere.

Aldebrőn táboroznak az EKKE hallgatói

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Az önkormányzat szállást és napi egy főétkezést biztosít a táborozóknak, valamint kétszázezer forint anyagköltséggel is támogatják őket, jegyezte meg.

– A fiatalok festői környezetben alkothatnak, s az itt-tartózkodásuk alatt alkalmuk van megismerkedni a község számos épített és természeti értékével, valamint bepillantást nyerhetnek a helyiek mindennapjaiba is, ezáltal is inspirációt meríthetnek alkotásaikhoz. A művésztábor ideje alatt borkóstolókat szervezünk számukra, így lehetőségük nyílik arra, hogy megízleljék a kiváló és méltán híres helyi borokat – ismertette Wingendorf János.

Festői környezetben alkothatnak a hallgatók

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Az EKKE kilenc hallgatója és a tanáruk augusztus 8. és 16. között táboroznak Aldebrőn. A diákok ősszel kezdik a harmadik évüket az egyetemen, ahol grafikus művésznek tanulnak.

– Aldebrőn nagyon kedvesen fogadtak minket, mindenki segítőkész, és remek ellátásban van részünk. Az önkormányzat szállással és anyagilag is támogatja a csoportunkat, amiért nagyon hálásak vagyunk – mondta el portálunknak Molnár Zsolt, az EKKE művésztanára és a művésztelep vezetője.

Két feladatuk van a hallgatóknak. Egyrészt a gyönyörű természetről akvarell képeket készítenek, s ilyen formában megörökítik a falu nevezetességeit. Megfestették például a szkíta parkot, a templomot, de születtek életképek az aldebrői házakról és a temetőről is.

Minden tanuló több festményt készít, ezeket a tábor végén hálánk jeléül az önkormányzatnak ajándékozzuk. Így bővítjük az évek során kialakult gyűjteményt, jegyezte meg Molnár Zsolt.

– Az akvarell képek mellett a másik feladat, hogy a hallgatóknak a mesterdiploma megszerzéséhez három művésztelep kurzust kell teljesíteniük, ennek egyik helyszíne Aldebrő is – ismertette a vezető. – Az idei tematika a „turning points”, azaz a fordulópontok. Erre a hívószóra kell fametszetet létrehozniuk. Mindenki szabadon alkothat ebben a témában. Az is lehet egy fordulópont, hogy először vesznek részt művésztelepen, vagy hogy mivel nem töltöttünk még együtt ennyi időt, így a megerősödő személyes kapcsolatok is adhatnak ihletet.

Az akvarell képek csak az egyik feladata volt a táborozóknak

Forrás: Berán Dániel/heves Megyei Hírlap

A fametszet készítése egy tradicionális képgrafikai eljárás, melynek során felcsiszolt nyárfalemezre tussal festik fel a vázlatot, majd azokat a részeket, amelyeket nem szeretnének a lenyomaton látni, kimetszik egy késsel. Ezután egy hengerrel megfestik a fát, s már készülhet is a papírra a lenyomat. Ezeket a kurzus részeként értékelik, s Egerben a hallgatói galériában is bemutatják majd a műveket.

Megkérdeztük a résztvevőket, hogy érzik magukat Aldebrőn.

– Nagyon pihentető itt a környezet, és remek ellátásban van részünk. Napról-napra jobban összekovácsolódik a csapatunk. Jó így alkotni. A fametszetem témájaként szolgáló fordulópont az, hogy tanárom tanácsára végül a vázlatból lett a végső munkám – mondta el portálunknak Kaposi Petra, az EKKE diákja.

A műveket Egerben is bemutatják majd

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Makleit Fanni is a művésztelep részvevője. Arról számolt be a heol-nak, hogy a falut járva kellemes meglepetésben volt része. Megtetszett neki az egyik ház, elkezdte lefesteni, s ezt az ott élő úr észrevette. Nagyon kedvesen fogadta, és elmesélte, korábban festőnek készült, de nem tudta befejezni a tanulmányait. Annyira megörült az alkotónak, hogy több festéshez használható kelléket ajándékozott neki, aki ezt a házról készült kép másolatával hálálta meg.