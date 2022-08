– A rendőrségre augusztus 20-án 20 óra körül egy salgótarjáni lakos tett bejelentést, miszerint két héttel ezelőtt a Salgótarján, Acélgyári úton egy macskát nagy erővel a földhöz vágtak, amelynek következtében az állat elpusztult. A bántalmazásról készült videófelvételt a közösségi oldalról a bejelentő kimentette és a rendőrség részére átadta – tájékoztatta portálunkat Király-Kollár Ramóna rendőr hadnagy, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Tájékoztatása szerint a rendőrök az adatgyűjtés és tanúkutatás eredményeként beazonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható tizenöt éves salgótarjáni lakost, akit a lakásáról a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra előállítottak és vele szemben állatkínzás bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indítottak. Az elkövető videófelvételen szereplő társai beazonosítása folyamatban van. Kiemelte, a Büntető Törvénykönyv 244. § (1) bekezdése alapján az, aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Arról nem kaptunk információt, hogy a helyszínen tartózkodó többi személy ellen indul-e eljárás.

A Facebookon még mindig kering a videó arról, hogy a fiú nagy erővel földhöz vágja az állatot. A videó elején erre sajátos nyelvhasználattal szóban utalt, miközben társai biztatták. A felvétel végén csak az állat kétségbeesett fájdalmas nyávogása hallatszik. A posztok alatt azonban többen is jelezték, mindennapos, hogy a Vasgyári utcában kiszúrt szemű, elvágott torkú, megcsonkított állatokat találnak. Egy nő azt írta, az ő állata is áldozatul esett a fiataloknak, de kisebb sérülésekkel megúszta. A bejegyzésben kifejtette, szerinte azért bántották a kedvencét, mert megakadályozta, hogy egy másik kölyök állatot vízbe fojtsanak. Kitért arra is, hogy az állatkínzások, csonkítások mindennaposak arrafelé, de a lakosság fél fellépni, vagy bejelentést tenni az elkövetők ellen.

Ezt a bejegyzést megosztottuk a nógrádi rendőrséggel is, s arról érdeklődtünk, hogy az elmúlt három évben érkezett-e hozzájuk bejelentés.

– A fenti bűncselekmény elkövetési helyéről a rendőrségre bejelentés hasonló jellegű bűncselekmény miatt az elmúlt három évben nem érkezett – tájékoztatott Király-Kollár Ramóna.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, legutóbb Egerben mérgeztek meg kóbor macskákat. A Hajdúhegyen pedig valaki légpuskával lőtt több alkalommal gazdás házikedvencekre.

Egy helyi, ivartalanítással foglalkozó önkéntes csoport vezetője Kövi Rita azt kéri azoktól, akik gazdátlan állatokat etetnek, hogy a jogtisztelő módon tegyék, és gondoskodjanak az ivartalanításukról, hogy ne szaporodjanak tovább a kóbor állatok, ez ugyanis sokakat zavarhat. A szomszédos megyében történt ügy apropóján a Heves Megyei Redőr-főkapitányságnál is érdeklődtünk arról, az elmúlt öt évben milyen esetekről érkezett bejelentés a megyénkben. Kérdésünkre, egyelőre nem érkezett válasz, amint megjön, közzétesszük.