Bükkszenterzsébeten az általános iskolások ingyen juthatnak a tanévkezdéshez szükséges felszerelésekhez, így ők pénzbeni támogatást nem kapnak. A középiskolások tízezer, míg a felsőoktatásban résztvevő hallgatók 15 ezer forintos támogatást igényelhetnek augusztus 1-jétől, amennnyiben állandó lakosok, s bemutatják érvényes iskolalátogatási igazolásukat – tájékoztatta lapunkat Ortó Szilárd polgármester.

Kiskörén az előző években a beiskolázási támogatást annak a családnak állapíthatták meg, ahol a gyermek, vagy fiatal felnőtt tagja köznevelési, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. A jogosultság feltétele, hogy a diák nem töltötte be a tizenhatodik, középiskola esetén a huszadik, felsőfokú oktatási intézmény esetén a huszonötödik életévét az adott iskolai évben. Itt úgy döntött az önkormányzat, hogy nem részesülhet beiskolázási támogatásban az a család, ahol a gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt vesznek igénybe. A szükséges igazolást augusztus 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban, az összeget készpénzben a benyújtás napján állapítják meg. A támogatás minimum összege itt ötezer forint, de a tízezer forintot nem haladhatja meg gyermekenként.

Hatvanban a továbbiakban is él az önkormányzat ösztöndíjprogramja, amellyel a felsőoktatási intézményekbe járókat támogatják. A részletekről a hivatalban tájékozódhatnak.

Mátraderecskén is augusztustól igényelhető a néhány ezer forintos pénzbeni támogatás, melynek mértékéről idén is képviselők döntenek.

A petőfibányai önkormányzat most is biztosítja a tanévkezdési támogatást a bölcsődébe, óvodába, általános iskolába járó gyermekeknek, valamint a más településen középiskolába, főiskolára és egyetemre járóknak. A támogatás feltétele, hogy a kérelmező és gyermeke petőfibányai állandó lakos legyen, a gyermeket nappali tagozatba írassák be, továbbá az iskolalátogatási- és hallgatói jogviszonyt is igazolni kell.

Az óvodától az egyetemig segítenek - Pétervásárán az elmúlt években minden augusztusban támogatta a helyhatóság az iskolakezdést. A képviselő-testület hamarosan idén is dönt ennek mértékéről, amely a tervek szerint a tavalyihoz képest némiképp emelkedik. Az elmúlt évben minden középiskolás és felsőoktatásban részt vevő számára tízezer forint iskolakezdési támogatást nyújtottak. A nagycsoportos óvodás gyermekek óvodakezdési támogatást is kaptak, melynek összege tavaly kétezer forint volt. Idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázathoz, amellyel a felsőoktatásban tanuló diákokat tudják támogatni. A támogatási rendszer kétoldalú, mivel az állam annyi összeget tesz az ösztöndíjhoz, amekkora pénzzel az önkormányzat támogat. Az Arany János Tehetséggondozó Program is tovább folytatódik. Ez a jó tanulmányi átlaggal rendelkező, tehetséges, azonban nehéz, sokszor hátrányos helyzetben élő diákokat segíti. A tanulók a támogatással jogosítványt és középfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek – mondta el Deli Orsolya sajtóreferens.