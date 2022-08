Menyhárt Lászlóval, a Demjéni Hegyközség elnökével, Varga Dáviddal, az Egerszalóki Hegyközség borászati képviselőjével, s Kriston Istvánnal, az Egerszóláti Hegyközség elnökével ültünk egy asztalhoz, hogy összegezzék a jelenlegi helyzetet, szüret előtt néhány héttel. Egybehangzóan állítják, a tavaszi határszemlén még bizakodtak. A korai – áprilisi, májusi – becslések szerint tíz százalékkal több termés ígérkezett, ám jöttek az aszályos napok, hetek, amik mára minden reményüket szertefoszlatták. Azt mondják, a jelenlegi tapasztalatok szerint a tavalyinál csaknem harminc-ötven százalékkal kevesebbet szüretelhetnek. A fürtök teltsége negyede a múlt évinek, nagyon rosszak a terméskilátások. Mindeközben a művelés költségei az egekbe szöktek. Drágák a vegyszerek, alig akad munkáskéz, s ha van is, legalább tízezer forint a napszám. Az üzemanyag árának növekedése miatt a szállításért is csillagászati árat kell fizetni. Félő, hogy a megmaradt gyümölcs jó része a darazsak és a vadak martalékává válik. Ez ellen szinte lehetetlen védekezni. Becsléseik szerint manapság egyhektárnyi szőlő művelése évente minimum 1 millió 200 ezer forint költséggel jár, ám ezt kitermelni úgy, hogy jövedelmet is hozzon, lehetetlen. A demjéni, az egerszalóki, az egeszóláti és a kerecsendi hegyközség tagjai megközelítően 1200 hektáron gazdálkodnak. Az idei terméskilátások miatt sokan már most azt latolgatják, végleg felhagynak a szőlőtermesztéssel.