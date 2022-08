Elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Eger fejlesztési programját. Nincs veszélyben az uniós pénzek lehívása Mirkóczki Ádám polgármester ismét csak blöffölt – adta hírül portálunknak Oroján Sándor, az egri közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának a vezetője. Emlékeztetett arra, hogy a szóban forgó anyagokat nem a polgármester előterjesztése szerint, hanem Oroján Sándor módosításaival együtt fogadták el a képviselők.

– A többség elfogadott egy olyan egri fejlesztési tervet, ami végre a pártpolitikai csatákon felül áll, és a mi véleményünk szerint Eger érdekét szolgálja. Ez persze nem tetszik azoknak, akik a konfliktusokban, mások megosztásában érdekeltek. A fejlesztési tervek huszonöt százalékban különböznek csak a polgármester egyszemélyes elképzelésétől, mert az ő javaslatai is nagyrészt jók vagy elfogadhatóak voltak számunkra. Mirkóczki Ádám mégsem bírta lenyelni, hogy nem ő diktál egyedül. Nem tetszett neki, hogy felújítanánk a volt mezőgazdasági iskola épületét, fecskelakásokat alakítanánk ki fiataloknak, mert a polgármester inkább elcserélné az ingatlant a laktanyára, és ezügyben titkos tárgyalásokat is folytatott, amivel most lebukott – részletezte Oroján Sándor. Hozzátette, a polgármesternek a Templom Galéria felújításával vélhetően az volt a problémája, hogy Mirkóczki Zitának a javaslata volt.

– Szintén fontos cél, hogy terveket készítsünk a gázfüggőség csökkentésére – folytatta Oroján Sándor. – Ez azért kínos a polgármesternek, mert ő bukta el a város milliárdos naperőmű-projektjét, ami most épp a gázfüggőséget csökkentené. Amint a közgyűlés elfogadta a fejlesztési terveket, a polgármester nagy cirkuszt rendezett, azt állította, el fogjuk bukni a felelőtlen képviselők miatt a TOP Pluszos 8,9 milliárd forintot. Rendkívüli ülést hívott össze, és megpróbálta elhitetni a képviselőkkel, hogy a megyei önkormányzat elkaszálja majd a tervet, és „nem lesz egy fillér uniós pénz sem Egernek”. Mirkóczki Ádám lufija a mai napon ismét kipukkadt. Minden projekttervünk rendben van, a megye elfogadta, támogatta az elképzeléseinket. Ráadásul egyhangú volt a megyei önkormányzat döntése. Mindenki pártállástól függetlenül megszavazta. A polgármester nem mondott igazat, riogatta az egrieket a fejlesztési pénzek elbukásával, amiből egy szó sem volt igaz – zárta szavait a frakcióvezető.

A témában Mirkóczki Ádám polgármester csütörtökön délelőtt tart sajtótájékoztatót, ez előtt az időpont előtt nem kívánt nyilatkozni a fentiekhez kapcsolódóan.