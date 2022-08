– Már gyermekként eldöntötte, hogy a doktori pályát választja?

– Volt ugyan egy farsang, ahol orvosnak öltöztem be, de az igazság az, hogy nem annak készültem. Kedveltem a humán tantárgyakat, szerepeltem irodalmi színpadokon, emellett nagyon szerettem a fizikát és a matematikát is, országos tanulmányi versenyekre jártam. Sokáig atomfizikus akartam lenni. Az osztályfőnököm férje szemészorvos volt, ő kért meg, hogy menjek el egy kórházi ünnepségre verset mondani. Utána sokat beszélgettünk a doktori hivatás szépségeiről, ezután döntöttem el, hogy az orvosi egyetemen szeretnék tanulni.

– Miért éppen Feldebrőt választották otthonuknak?

– Az egyetem után két évet dolgoztam a debreceni klinikán. Albérletben laktunk, a feleségem még egyetemre járt. Szerettem volna saját lábra állni, nem akartam, hogy a szülők támogatására szoruljunk, ezért eldöntöttem, kijövök körzetbe dolgozni. Az országban több helyen szétnéztünk, s Feldebrő nagyon megtetszett, ezért 1976. február 13-án, pénteken ide költöztünk.

– Melyek a szépségei és nehézségei a háziorvosi létnek?

– Rengeteg felelősséggel és sok munkával jár. A feleségem magyar-francia szakos tanár, de lemondott erről a pályáról, s a család és a munkám segítése mellett döntött. Ő lett mellettem az orvosírnok, s ha én nem voltam otthon, ő vette fel a telefonokat, ellátta a kisebb sérüléseket, intézte a papírmunkát. Nélkülözhetetlen volt, amit az évek alatt tett. Sokáig szinte magánéletünk sem volt, még azoknak is segítettünk, akik éjjel csengettek be hozzánk, s ez gyakran elő is fordult, ugyanis a rendelő egyben volt a lakással. Nem akartam specialista lenni, mert minden érdekelt, háziorvosként pedig az egész emberrel foglalkozhattam, s ezt nagyon szerettem. Irányító szerepet is elláttam, hiszen én mondtam meg, hová kell mennie, ha valakinek nagyobb segítségre volt szüksége.

– Orvosként rengeteg nehéz, szomorú pillanatnak lehetett szemtanúja. Voltak vicces történések is?

– Bőven akadtak szerencsére. Az egyik ilyet úgy emlegetjük, hogy a jó doktor még a holtakat is feléleszti. Egyik éjjel kihívtak egy elhunytnak vélt emberhez, már a halottas autót is megkérte a család. Odamentem, s ahogy mindig, felhúztam a szemhéját. Ekkor a páciens megszólalt: jó estét, doktor úr! Majdnem infarktust kaptam, de utólag már jót nevetek rajta. Szerencsére tévesen hitték halottnak, még éveken át élt az eset után.

– Mik a tervei, mivel telnek majd a nyugdíjas évei?

– Az utóbbi két év a covid miatt különösen nehéz volt, bevallom, elfáradtam. Viszont, amikor az unokám azt kérdezi, mikor költözöl már ide Feri papa, az mindent felülír. Szeretettel gondolok Feldebrőre, nehéz szívvel hagyom itt, de nagyon jó lesz közelebb költözni a családomhoz. A feleségemmel úgy tervezzük, rengeteget fogunk olvasni és túrázni a gyerekeinkkel, unokánkkal, amíg bírjuk erővel.

Elismerések, visszajelzések – A helyi képviselő-testület 2016-ban díszpolgári címmel tüntetett ki, ami hatalmas megtiszteltetés volt számomra. A Magyar Orvosi Kamara nemrégiben már másodjára adományozta nekem a húsz évente adható címzetes főorvos címet, a szakmai pályám elismerése jeléül. Ezek mind nagy jelentőségűek, ugyanakkor a betegek visszajelzései is sokat jelentenek. Amikor Feldebrőre költöztünk, hatalmas tisztelettel fogadtak, nagyon segítőkészek voltak. Most, hogy sor került a búcsúra, sokan kedves szavakkal köszöntek el, ami nagyon jól esett.