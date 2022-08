Hangsúlyos a felszereltség

Holló László arról is beszélt, hogy a bölcsőde épületének kialakítása mellett nagy hangsúlyt kap az intézmény működéséhez nélkülözhetetlen eszközök, így a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, illetve a neveléshez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése is. A bölcsődés korú gyermekek számára az előírásoknak megfelelő méretű és felszereltségű játszóudvar megvalósítása is a tervek között szerepel. Kiegészítő szolgáltatásként kerékpártámaszok kiépítésére és babakocsitároló kialakítására is sor kerül.