– Az idő pénz. Heves megyében hajlandók megfizetni ezt a fajta kézművességet?

– Változó. Mivel Magyarországon az emberek zöme keresztény, így nyilván a képeimet nem a buddhizmusból fakadó jelentése miatt akasztják ki a falra, hanem szimplán azért, mert tetszik rajtuk a motívum. Ahogyan azt már említettem, a minta és a színek játéka egyfajta megszólító erővel bír. Olykor rendelésre készítem a mandalákat, de jórészt a magam szórakoztatására festek. Utóbbiakkal a kisebb-nagyobb rendezvényekre ki szoktam látogatni, ahol leginkább a pöttyözött fülbevalók, nyakláncok, hűtőmágnesek a kelendők. Nincs két egyforma munkám, még ha ezt kifejezetten kérné is a vevő, egyszerűen nem tudnám teljesíteni. A pillanatnyi lelkiállapotomat, a velem történteket és az aznapi kreativitásomat nem tudom megerőszakolni, tehát minden jön magától és olyan lesz, amilyennek ott és akkor lennie kell. Aztán bízom benne, hogy valakinek megtetszik és úgy értékeli, ahogy én teszem.

A kézműves dolgok szeretete. Forgó Márta már több mindent is kipróbált a művészi vonalon, úgymint az ecsetfestést, a patchwork takarók készítését, a jobb agyféltekés rajzolást, de még a különféle fonásokat is, amelyekből vázák és más tárolók születtek.

– Milyen motivációid vannak a jövőt illetően?

– Salgótarjánban az egyik forgalmas cukrászdában kiállították négy darab munkámat, amit ezúton is köszönök. Azt hiszem, nagy löketet adna érzelmileg, ha valódi kiállításom is nyílhatna Heves megyében. Ezen felül szeretném Ivád és Pétervására környékén a gyermekekkel is megismertetni ezt a különleges festési módot több alkalmas foglalkozás keretében, ahol kedvükre varázsolhatnak a színekkel és megalkothatják a maguk kis univerzumát. Természetesen a felnőtteknek is szívesen megmutatom a mandala készítés csínját-bínját, ha van rá érdeklődés.