– Napjaink egyik legnagyobb kihívása az illegális hulladékelhelyezés elleni küzdelem. Ostoros önkormányzata a település külterületén található zöldhulladék-lerakókat szeretné felszámolni – tette közzé Böjt László polgármester.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a zöldhulladék elhelyezése is illegális hulladéklerakásnak számít, ami akár több tízezer forintos bírság kiszabását vonhatja maga után. Hozzátette, ez komoly probléma a természeti területekre nézve, mert egyrészt fokozott tűzveszélyt jelent, másrészt elősegíti az invazív növényfajok, például a bálványfa, gyalogakác, parlagfű, keserűfű terjedését is. Arra is kitért, hogy nemcsak a közterületen elhelyezett hulladékkal valósul meg a településen a szabálysértés, hanem akkor is, ha valaki más területén, nem a kijelölt lerakóhelyen rakja azt le.

A községvezető kéri a polgárokat, hogy keletkezett zöldhulladékot komposztálják, vagy vegyék igénybe a hulladék-kezelő egrihulladek.hu honlapon is ismertetett szabályok szerinti szállítást.