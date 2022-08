– Nem csak az elkészült finomságok számítottak, hanem ahogy már az évek során megfigyeltem, a bírálók nyomon követték a konyhai sürgés-forgást, s a szakácsoknál érdeklődtek az alapanyagokról is – jegyezte meg Farkas Sándor.

A finom illatok már reggel elárulták, ami az ebédnél be is bizonyosodott: ízletes fogásokkal rukkoltak elő a fakanalak forgatói. Egyebek között készült marha-, sertés- és vaddisznópörkölt, valamint tárcsán sült csirkemell és székely káposzta is.

– Minden évben benevezünk a főzőversenyre, és szép eredményeket értünk már el. Szeretünk kijönni ide, mert remek a hangulat, olyannyira, hogy általában éjfélig szoktunk itt mulatni. Ez az ünnep összekovácsolja a közösséget, és nem csak a klubtagokat, hanem a helyieket és a környező települések civil szervezeteit is – mondta el a heol-nak Mirkó Sándor, a Bem József Nyugállományú Honvédek Klubjának elnöke.

A Bem Klub tagjai két fogással is készültek. Egy mozgó konyháról származó katonai főzőüstben töltött káposztát, a hagyományos katlanban pedig sertéspörköltet készítettek. Mint mondták, nem a győzelem, sokkal inkább a részvétel a fontos, és az, hogy jó hangulatban együtt tölthetnek el egy szép napot.

A környékbeli településekről érkező hagyományőrző csoportok műsorai alapozták meg a vidám hangulatot.

A Senior Örömtánc csoport tagjai még a közönséget is bevonták, a nézőknek megtanítottak egy koreográfiát, amit ülve is el lehetett végezni, majd közösen mozogtak a ritmusra kicsik és nagyok egyaránt. A csoport tagjai a portálunknak elmondták, ez volt az első fellépésünk, és nagyon jól érezték magukat közben. Hetente összejárnak, gyakorolnak, és mint a nevük is mutatja, mindezt a jó hangulatért teszik.

Az ünnep részeként Kovács Tamás atya áldó imádsággal kísérve megáldotta az idei szőlőtermést. A programokkal párhuzamosan napközben katonai toborzás is volt, és a segíteni vágyók vért is adhattak a verpeléti művelődési házban.

Délután kezdetét vette a nagyszabású szüreti felvonulás. Zeneszóval kísérve 33 lovas, nyolc lovaskocsi és hintó, valamint 16 feldíszített traktort vett részt a menetben. A helyiek és a környékbeli településekről érkezők mellett voltak egyebek között tatabányai, hajdúnánási, mátraballai és hajdúböszörményi résztvevői is a látványos felvonulásnak.

A nótaest 18 órakor vette kezdetét, majd a Gondamusic Band slágerkavalkádjával zárul az este.