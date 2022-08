A szervezők szerint nagyjából százötvenen vettek részt azon a péntek délelőtti tüntetésen, melyet Lőrinciben az ipari parki terület szélén, a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. telephelye előtt, annak közelében tartottak.

– Biztosan gyógyvizet hoz Hajdúszoboszlóról! – hangzott egy nagy derültséget kiváltó bekiabálás még a tüntetés kezdetekor. Ugyanis az esemény alatt is folyamatosan jártak a poros, padkáján másfél méteresre nőtt parlagfűvel szegélyezett úton a különböző kamionok a telephelyre be és ki. A főként veszélyes anyagok ártalmatlanításával foglalkozó céghez azonban a ma délelőtt érkező járművekről hiányoztak a veszélyes anyagot jelző táblák, vagy írással befelé voltak fordítva.

Békésen zajlott a tüntetés.

A tüntetést szervező magánszemélyek nevében Petrik Zsolt, helyi vállalkozó szólalt fel. Tudatosította a résztvevőkben, hogy a mostani tüntetés nem csak a jelennek szól, hanem a jövő generációkért is.

– Harmincöt éve hordják ide a szennyet nekünk, azóta olyan anyagok kerülnek a mára már húsz méteres heggyé nőtt veszélyeshulladék-lerakóba, amiről senki nem tudja, hogy milyen anyagokat rejt magában, hiszen sokszor a telephez közel a közúton megállva cserélik a veszélyes anyagot jelző táblákat, vagy mint most, jelzés nélkül érkeznek a szállítójárművek – emelte ki Petrik Zsolt. Hozzátette, mi itt élők nem vagyunk hülyék, jól tudjuk, hogy ha ezzel minden rendben volna, akkor nem így járnának el. Itt van a közelben a Zagyva-folyó, egy horgásztó, Hatvan és Lőrinci családi házas utcái. Az innen kiáradó bűz és a kiszivárgó anyagok nyolc környező települést érintenek.

– Bízom abban, hogy a tulajdonosok belátják a legutóbbi eset óta, amikor a gát megrepedés miatt bugyogott fel a földből a szennyező iszap, hogy a tulajdonosok belátják végre, hogy ez így nem mehet tovább. Naponta százötven-kétszáz teherautó hajt be és ki a telephelyre. Nem képes már a talaj elnyelni azt az iszonyatos mennyiségű hulladékot, amit harmincöt éve ide hordanak. A hatóságok is hazudnak, amikor azt mondják, hogy itt minden rendben van – emelte ki Petrik Zsolt, aki kifejtette, tudomása szerint most a csepeli hadi kikötő kotrásából szállítanak oda iszapot és más anyagokat.

A hallgatóság soraiból folyamatosan érkeztek közben a beszólások, sokan arról panaszkodtak, hogy elég volna a saját piszkuk, nem kell, hogy ide importálják. Mások azt emelték ki, hogy a környéket elárasztó kellemetlen bűz miatt még nyáron sem lehet ablakot nyitni sem Lőrinciben, sem Hatvan egyes városrészein. Megint azt kezdték el kiabálni, hogy vigyék a hulladékot Nógrád megyébe, amikor a szónok közölte, hogy a REG Kft.-nek 2030-ig van engedélye, amit egy salgótarjáni székhelyű hivatal adott ki.

A tüntetésen megjelent Lestyán Balázs Hatvan város alpolgármestere is. Beszédében összefoglalta azokat a törekvéseket, amiket a hatvani önkormányzat és a városvezetés tett meg az elmúlt években a bűz megszüntetése érdekében. Kiemelte, ma ugyanazért vagyunk itt, mint négy éve a hatvani tüntetésen, a bűz még ma is megkeseríti az ott lakók életét.

– Reggelente nekem is be kell csuknom az ablakot, hogy ne érezzem azt az orrfacsaró bűzt, amit mindannyian érzünk – mondta el az alpolgármester. Kiemelte, korábban több szabálytalanságot is megállapítottak a hatóság a cég működésével kapcsolatban, a cég azonban még mindig működhet. Korábban minden lehetséges hivatal felé jelezték a problémákat, állami vezetők is megszólaltak az ügyben, több mint nyolcezer aláírást összegyűjtöttek és petíciót juttattak el döntéshozókhoz, bűzcsapdákat tettek ki és évek óta írják a szagnaplókat és küldik tovább az illetékes hatóságok felé. – Senki sem róhatja fel nekünk, hogy aggódunk és aggodalmunknak hangot adunk – emelte ki Lestyán Balázs alpolgármester.

– Az itt dolgozók nem féltik az életüket? Pénzért nem lehet egészséget venni – tette még hozzá egy hölgy a tömegből, ám válasz nem érkezett rá, viszont többen is helyeseltek a felvetésre, miközben újabb jelzés nélküli kamionok és tartályautók hajtottak be és hagyták el a REG Kft. telephelyét.

A tüntetés a beszédek után véget ért békés, családias hangulatban.