– Amint az már bizonyára a tisztelt képviselők előtt is ismert, példátlan ökológiai katasztrófa és felbecsülhetetlen természeti kár következett be idén júliusban a Tarna folyón – olvasható a polgármester előterjesztésében. – Az amúgy is aszályos időjárás ellenére az aldebrői Tóth és Tóth Borászat mindenfajta természetvédelmi és vízügyi követelményt figyelmen kívül hagyva úgy gondolta, hogy a folyó meglévő maradék vízkészletét is kiszivattyúzza a saját gazdasági üzleti érdekeit előtérbe helyezve . Egyet kell értenünk abban, hogy ha egy vállalkozás van olyan gátlástalan, hogy az élővilágot, a környezetet és a jövő nemzedékeinek érdekeit háttérbe szorítva a csak a profit maximalizálásra koncentrál és aszály idején is kiszivattyúzza a Tarna vizét, akkor a közgyűlésnek is egyértelmű állást kell foglalnia abban, hogy ezt nem tartja elfogadható megoldásnak és a rendelkezésre álló eszközökkel igenis ki kell fejeznünk tiltakozásunkat az ilyenfajta magatartással szemben. Hogy milyen fajok tűnhetnek el akár évtizedekre vagy örökre, hogy helyre áll-e még valamikor a Tarna élővilága, azt most nehéz megmondani. Ám abban biztos vagyok, hogy ez az ökológiai merénylet nem maradhat büntetlenül.

A legnagyobb aszály idején is kiszivattyúzták a Tarna vizét.

Fotós: Huszár Márk

Amint azt már a közösségi médiában korábban is egyértelművé tette, kezdeményezi, hogy a közgyűlés az aldebrői Tóth és Tóth Borászatot tiltsa ki a város rendezvényeiről.