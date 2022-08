Czipó Éva, a csoport megálmodója és szervezője a Heolnak elmondta: eddig online tartották a kapcsolatot, s most azért hozta létre ezt a csoportot, hogy személyesen is találkozhassanak, támogathassák egymást.

– Segíteni akarjunk a hozzánk forduló krónikus betegeket. Szeretnénk a hangsúlyt a prevencióra helyezni, s tájékoztató előadásokkal felhívni a figyelmet a megelőzési lehetőségekre és a szűrések fontosságára. Szervezünk majd kirándulásokat is, hogy a személyes kapcsolatok megerősödhessenek – ismertette Czipó Éva.

A találkozókat két hetente tartják, szerda délutánonként 5 órától. A helyszín egyelőre a Regea irodája, de amennyiben jelentősen megnő a tagok létszáma, nagyobb termet bérelnek. Szerdán találkoztak először, tízen gyűltek össze, s első körben bemutatkoztak, mindenki elmondta a saját történetét, megismerkedtek egymással. A beszélgetés jó hangulatban telt, a tervezett másfél óránál jóval tovább maradtak.

– A résztvevők között volt kezelés alatt álló daganatos beteg és autóbaleset miatti tartós fájdalmakkal küzdő is. Olyanok is érdeklődnek a csoport iránt, akiknek a hozzátartozója beteg, s segítséget szeretnének kapni arra vonatkozóan, hogyan kezelhetnék legjobban az adott helyzetet – jegyezte meg a szervező. Családtagok is vannak a köreikben, többek között olyan is, aki a férje halála után is velük van.

A csoportba folyamatosan várják a jelentkezőket, a Regeán keresztül bárki csatlakozhat. A következő találkozás alkalmával olyan mozgásformákról lesz szó, amik javítják az életminőséget.