Nem volt elégedett a számvevőszék a különféle térségi fejlesztési tanácsok 2018-2020 közötti adminisztrációjával és munkájával. Az ÁSZ nemrégiben ellenőrizte mind a nyolc tanácsot és munkaszervezeteiket, s nyilatkozataik, illetve az ellenőrzési dokumentumokon alapuló értékelés alapján arra a következtetésre jutott, hogy több térségi tanács nem végzett érdemi tevékenységet az ellenőrzött időszakban. Nyolcból nyolc tanácsnál a területfejlesztéshez előírt tervezési és beszámolási feladatokat nem látták el teljes körűen, hét tanácsnál a vezetői kontrollok és gazdálkodási keretek kialakítása nem támogatta a szabályos működést és gazdálkodást. Öt tanácsnál a kifizetések szabályosságát nem igazolták, s egyik tanácsnál sem igazolták a szabályszerű költségvetési beszámolás teljesítését.

Az ÁSZ a négy megye 43 települését érintő Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács adminisztrációjával kapcsolatban tizenegy észrevételt tett. Ezek között azt állapították meg, hogy a szervezet az adott időszakra nem fogadott el a törvényeknek megfelelő területfejlesztési koncepciót és programot és a 2020-as évre vonatkozóan nem készített szakmai beszámolót. Kifogásolta az ÁSZ az éves költségvetési beszámolót is, mert azt a gazdasági vezető nem írta alá. Elégedetlen volt az előirányzatok részletezésével is, s azt, hogy az egyes átcsoportosítások milyen hatáskört érintenek. Kifogásolta az ÁSZ azt is, hogy a munkaszervezet részletes szabályait nem rögzítették az ügyrendben, továbbá, hogy a munkaszervezet vezetője nem a számvevőszék és a törvény igényei szerinti részletességgel és szemléletességgel készítette el a Térségi Fejlesztési Tanács ellenőrzési nyomvonalát. Nem volt elégedett az ÁSZ a kockázatkezeléssel, nyomon követéssel, s nem talált a számvevőszék olyan szabályzatokat, folyamatokat sem, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Hiányolta az ÁSZ a belső szabályzatban a tervezéssel és a beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások rendezését, továbbá a teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási és dokumentációs részletszabályokat, illetve a gazdálkodás részletes rendjét a belső szabályzatban.

Az ÁSZ nem fogadta el a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnökének több észrevételét sem, így például az ÁSZ nem tartotta megfelelő dokumentumnak az átadott 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programot, nem fogadták el igazoltan teljesítettnek a 2020. évi szakmai beszámoló elkészítését, s azt, hogy a 2015-2020 közötti időszak beszámolóját májusban tárgyalják (az ellenőrzés hamarabb történt).

Az ÁSZ összegzése szerint több tanács nem végzett érdemi tevékenységet 2018-2020. között a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik nyilatkozatai szerint, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzési dokumentumokon alapuló értékelése alapján a megyehatáron átnyúló fejlesztések tervezéséért és koordinálásáért felelős térségi fejlesztési tanácsok közül. Emellett az ellenőrzés lényeges hiányosságokat azonosított a tanácsok gazdálkodásában, működésében, kiemelten a területfejlesztési feladatok ellátásában, amelyek miatt a tanácsok nem tudták betölteni a szerepüket a térségre vonatkozó fejlesztéspolitika tervezésében és végrehajtásában.

Hubai Imre, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke portálunk megkeresésére azt írta, az Állami Számvevőszék megállapításainak túlnyomó többsége valamennyi tanács tekintetében hasonló volt. A releváns észrevételek alapján intézkedési tervet készítettek, amelyet az Állami Számvevőszék befogadott.