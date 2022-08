– Júniusban és júliusban 80 ezer 805 látogató kereste fel a Tisza-tavi Öko­centrumot, a teljes idei évben július végéig 136 ezer 333 az összes vendégszám – közölte a Heol.hu-val a létesítmény igazgatója, Kiss János.

– Az idén tízéves poroszlói állatkert és édesvizű óriás­akvárium továbbra is töretlenül népszerű turisztikai, szabadidős célpont, országos összehasonlításban is folyamatosan az élmezőnyben szerepel. A számok nem jeleznek újabb rekordokat, az érdeklődés nagyjából a 2018. évi szint körül alakul. A különösen forgalmas június ebben az esztendőben is jelentős mértékben az osztálykirándulásoknak volt köszönhető, minden évben diák­csoportok sokasága érkezik érdeklődéssel és előszeretettel az Ökocentrumba. Idén pedig nem volt olyan korlátozó tényező vagy intézkedés, amely az érkezésüket, utazásukat akadályozta volna – fogalmazott Kiss János.

Megtudtuk azt is, hogy többéves szünet után júniusban nagy érdeklődés mellett újra megrendezték a Kakas-szépségverseny és Bográcsfesztivált, júliusban egészségnappal és a Halas nap finomságaival várták a Poroszlóra érkező vendégeket.

– Főidényben a Tisza-tavi nyár az ide érkező vendégeknek sokféle időtöltési és programlehetőséget kínál – folytatta Kiss János –, amelyek között legnépszerűbbek a strandolással, lubickolással egybekötött pihenés és a kerékpározás, a térség vendéglátóhelyei­nek gasztronómiai kínálata. Köztük a finom tiszai halételek pedig külön vonzerőt jelentenek.

A főszezonra két újdonsággal készült az Ökocentrum: létrehoztak egy 10 lyukas minigolfpályát a főépület közelségében, a szabadidőpark másik részében pedig mezítlábas ösvényt alakítottak ki. Mindkét fejlesztés hamar közkedveltté vált a látogatók körében és bővíti, színesíti az időtöltési lehetőségeket az Ökocentrumban.

– Most szombaton a Poroszló Turizmusáért Egyesület tagjai több ezer csörögefánkot sütnek, ezzel kínálják az Öko­centrum látogatóit, nemzeti ünnepünk estéjére zenés szórakoztató programmal készülünk. A Szebi Music nevű poroszlói formáció, majd a Honeybeast együttes ad élő koncertet – tette hozzá az igazgató.