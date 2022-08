Szerdán döntött a a Heves Megyei Közgyűlés vidékfejlesztési bizottsága az egri városfejlesztési, illetve TOP Plusz tervekről. Ahogyan már beszámoltunk portálunkon, erről Oroján Sándor, Fidesz-KDNP önkormányzati frakcióvezetője adott hírt. Közlése szerint a testület elfogadta az önkormányzat által benyújtott anyagot, amelyet a júniusi közgyűlésen Oroján Sándor módosításaival szavaztak meg.

Mirkóczki Ádám polgármester csütörtöki sajtótájékoztatója szerint viszont ez erős ferdítés.

Orojáni párhuzamos valóság

– Hiába állítja Oroján Sándor, hogy szakmailag rendben van az anyag, hiába könyveli el sikerként, a bizottság írásos döntéséből egyértelműen kiderül, hogy az dokumentumot csak több módosítás után lehet tovább küldeni az illetékes minisztériumnak. Ahogy azt előre megmondtuk, a TOP Plusz három fejlesztési prioritása között nem lehet összeget átcsoportosítani, nem felel meg az anyag a szakmai kritériumoknak – húzta alá. A három prioritás szerint a a TOP Pluszból a fenntartható városfejlesztésre 4,5 milliárd, a fenntartható energiahatékonyságra 2,5 milliárd, a fenntartható humán fejlesztésekre 1,2 milliárd fordítható. Az eredeti tervek szerint egyebek között ebből Eger, a barokk fürdőváros és gyógyhely, a fürdő környezetének komplex fejlesztésére 1,1 milliárd forintot fordítanának, az Agria Adrenalin Park első ütemére 750 millió forintot, az Eger és térsége turisztikai adatbázis, weboldal és applikáció létrehozására pedig 20 millió forintot szánnának. A korábbi egri Civil Ház fejlesztése 150 millió forintból valósulhat meg.

Eger bukhatja a milliárdokat?

– Bosszantó, amikor a felesküdött képviselők Eger-ellenes döntést hoznak. Gyöngyössel és Hatvannal ellentétben tehát a megyeszékhely nem a minisztériumba küldi a TOP Plusz fejlesztési anyagát augusztusban, hanem újra visszakerül a közgyűlés elé. Szeretném felhívni Oroján Sándor és baloldali szövetségeseinek a figyelmét arra, hogy ha nem szavazzák meg az eredeti tervezetet, akkor nagy rá az esély, hogy a város elbukhatja a majd' kilencmilliárd forintot – közölte Mirkóczki Ádám. Hozzátette, hogy az eredeti anyagot szakemberek készítették közel egy éven keresztül, s abban nem az ő fejlesztési tervei vannak, hanem azok az ötletek, amelyek az elmúlt tíz évben nem valósulhattak meg a városban.

Új utakon a város

– Oroján Sándorral ellentétben én ott voltam a tegnapi bizottsági ülésen – ezt már Minczér Gábor alpolgármester tudatta. Kitért arra is, hogy a bizottság a tartalmat nem nézi, csak a jogszabályi környezetet ellenőrzik, tehát nekik teljesen mindegy, milyen fejlesztések kerülnek bele.

– A tartalom az egrieket viszont nagyon is érdekli. Az adrenalinparkra eredetileg több mint egymilliárd forintot terveztünk. A kerecsendi tetőnél található huszonkét hektáros terület meghatározó lehet abban, hogy Eger a turisztikában új úton járjon, fejlődjön. Végül összesen 750 millió forintot terveztünk az alapozó beruházásokra, s ez egy városi kemping, illetve egy nagy koncert- és rendezvénytér megvalósítása is lehetne, de összesen 100 millió forintra csökkentették ezt. Nem csak a park-, hanem az óvoda- és a bölcsődefejlesztésre szánt 560 millió forintot is megcsapolták, 200 millió forint maradt belőle, miközben épp a mai energiahelyzetben égetően nagy szükség lenne az intézmények energetikai korszerűsítésére – mondta Minczér Gábor.