Arra a kérdésre, hogy konkrétan mennyi fát, többet vagy kevesebbet termelnek-e ki idén, mint korábban, az válaszolták, hogy jelenlegi ismereteik szerint a már korábban betervezett mennyiségek elegendőek lesznek a lakossági igények kielégítésére.

– Továbbra is az erdőtörvény és a természetvédelmi törvény szabályai szerint, az idei fakitermelési ütemtervünk alapján, az erdészeti és természetvédelmi hatóságok engedélyével, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) munkatársaival egyeztetve zajlanak az erdőgazdálkodási munkák és annak keretében a fakitermelések. A fenntarthatósági követelményeket a rendelet nem írja felül – emelték ki.

Arról is érdeklődtünk, hogy a költési időszakot megzavarja-e az új rendelkezés.

– A fakitermelések fő időszaka a törvényi szabályozások szerint szeptember 1-jétől március 31-ig tart, ez az úgynevezett vegetációs időszakon kívüli időtartam – válaszolták. – Tekintettel a hazai erdőkben is tapasztalható aszályos időjárásra, korábbra tehető az erdőállományainkban a vegetáció leállása, tehát augusztusban 2-3 hét időnyereséget jelent a fakitermelések számára a rendelet könnyítése, hiszen szeptember 1-jén egyébként is indultak volna a fakitermelési munkák. Mivel minden fakitermelési munkát folyamatosan egyeztetünk az erdészeti hatóság és a BNPI szakembereivel, szóba sem kerülhet védett értékek veszélyeztetése. A fakitermelés nem jelenti azt, hogy bárki „kivágná” az egész erdőt. A fakitermelésnek számos módja van, amely miközben hasznosítja a faanyag egy részét, fenntartja az erdőborítást a területen. Védett és Natura 2000-es erdőkben is az adott erdőterületre vonatkozó – erdészeti és természetvédelmi szakemberek által elkészített – erdőtervek alapján végezhető erdőgazdálkodási tevékenység, melyet az erdészeti és természetvédelmi hatóságok ellenőriznek. Ezekben a magas ökológiai értékű erdőkben minden esetben hosszas előkészítő, tervező munka előzi meg a fakitermelési beavatkozásokat, melyben az erdész és természetvédő kollégák szorosan együttműködnek – húzta alá a társaság.