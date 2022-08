Lapunk információi szerint csütörtökön sürgősségi előterjesztésként bekerül az egri közgyűlés elé a garzonház függőfolyosóin található korlát felújítása. Már egy 2019-es költségvetési egyeztetésen is szakvéleményben rögzítette az EVAT Zrt., hogy a korlátrendszert fel kell újítani. Úgy tudjuk, ez után is minden évben jelezte a városi cég a problémát. Az építési szakértő és statikus tervező által készített, 2019. november 11-én kelt szakértői vélemény szerint a korlátrendszer életveszélyes volt évekkel ezelőtt is, s úgy tűnik, semmiféle beavatkozás nem történt azóta.

– A korlát kialakítása eredetileg is konstrukcióhibás, a nedvesség, a víz hatására a körülmények miatt korróziós folyamatok zajlanak, ez a fémszerkezeteket intenzíven tönkreteszi, részben megsemmisíti. Az elszabaduló fémelemek, az üvegtáblák törése, lecsúszása életveszélyt jelenthet. A fém tartószerkezetek és a vasbeton szerkezetek kapcsolatainak teherbírása a korábban részletezettek miatt bizonytalan, a födémben a vízorrok kialakítása nem megfelelő, a lapburkolat helyenként felvált, leesése életveszélyt jelenthet. A tönkremeneteli folyamatok gyorsulnak, a beavatkozások elkerülhetetlenek, a jelenlegi rendszer javítgatása csak átmeneti megoldás lehet, s gazdaságtalan. Új korlátrendszer építését javaslom tervek alapján, korszerű anyagokból, esztétikus megjelenéssel, minimális karbantartási igénnyel – olvasható a szakvéleményben.