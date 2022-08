Augusztus 9-én életének 75. évében távozott az élők sorából Patkó József, biológia – kémia szakon végzett tanár, aki 2011-ben Eger Város Önkormányzatától a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is megkapta. Az Egri Dobó István Gimnázium igazi egyéniségként gondol vissza rá, amely a tanárok között is kiemelkedő volt. Mint azt szeretett iskolája írja, a gombavatókon állandóan szerepelt sajátos, diákközpontú humora miatt és több alkalommal volt osztályfőnök is. Jó kapcsolatot ápolt a diákjaival és ez volt, hogy évtizedekig megmaradt.