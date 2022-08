A polgármester arról is beszélt, hogy amióta megszűnt az üveggyártás a településen, semmi más munkalehetőség nincs, mint az üdültetés. A csend, a nyugalom, a jó levegő a vonzerő. Aki azonban ide jön üdülni, az a motorbőgéstől nem tud pihenni, közlekedni pedig veszélyes. Mint mondta, a közlekedés, a helyi lakosság, az idegenforgalom zavarása mellett a természeti környezetre is káros a fékevesztett sebességhajhászás. Holló Henrik kiemelte, hogy a környék tájvédelmi körzet. Nagyon kellene vigyázni rá, és jó lenne az erdei állatok nyugalmára is gondolni.

– Nem tudom, hány áldozatnak kell még lenni, hogy a helyzet normalizálódjon. Ráadásul ártatlanok is meghalnak. A múlt csütörtöki vétlen áldozat éppen itt üdült a falunkban. A vétkest is sajnálom, mert nem akarta ő sem, hogy ez történjen. Kérdés, mikor fogják már fel az ilyen emberek, hogy nemcsak a maguk, de mások életével is játszanak?! – tárta szét a karját Holló Henrik.