– Az MTÜ adatai szerint a térségben júniusban az összes vendégéjszaka 42 százalékát töltötték hotelekben a vendégek. A magán- és egyéb szálláshelyek részesedése 40 százalékos volt. Panziót a vendégek hét, kempinget öt százalékuk választott szállásul. A térség szálláshelyeinek ez év júniusban összesen 4,2 milliárd forint volt a bevétele, ez az összeg 40 százalékkal több a tavaly júniusinál. Szép-kártyáról 462 millió forintot költöttek a vendégek – részletezte dr. Benkő Béla.

Árnyalt a turisztikai kép

Az idegenforgalom szereplői szerint azonban, a kedvező adatok ellenére sokkal árnyaltabb az összkép. Mint mondták, sok a bizonytalanság, mert az áremelkedések jelentősen átalakították a vendégek foglalási szokásait, és ez kiszámíthatatlanságot okoz a szakmában. Krisztián Dániel, a mátraházai 4 Évszak Hegyihotel értékesítési vezetője arról beszélt portálunknak, hogy összességében ez az év jól alakult számukra minden nehézség ellenére, de nem tudtak olyan eredményt produkálni, mint tavaly.

– Ennek az egyik oka az, hogy a múlt év nyarával ellentétben idén már járványügyi korlátozások nélkül lehetett külföldre utazni, kevesebben választották a hazai nyaralást – részletezte Krisztián Dániel. – Az áremelkedések miatt az emberek sokkal érzékenyebbé váltak az ár-érték arányokra is. Az sem segített, hogy a Szép-kártyát nemcsak az eredeti rendeltetésére lehetett használni, és ez az összeg is erősen hiányzik a turizmusból. A fő gond mára az lett, hogy teljesen átalakultak a foglalási szokások. A koronavírus-járvány előtt már március táján lehetett látni a nyári utazások számát, jó előre el voltak adva a szobák. Idén viszont megugrott az úgynevezett last minute-os, azaz az utolsó pillanatban megtett foglalások száma.

Július elején például, amikor megnéztük a hónap közepét, még csak ötven százalékon állt a foglalás, sokan csak napokkal az érkezés előtt jelezték, hogy szobát vesznek ki.

Amíg korábban, kis túlzással, a nyári szezon gyakorlatilag eladta saját magát, most számos helyről tudom, hogy hirdetniük, akciózniuk kellett. Megszűnt az ütemes működés lehetősége, az előre tervezhetőség. A céges foglalások esetén ilyen körülmények között különösen nehéz összehozni egy 40-50 fős konferenciát, egy csapatépítő rendezvényt. Nem tudjuk például, hogyan árazzunk. Mi dinamikusan árazunk, tehát ahogy fogynak a szabad kapacitások egy adott hétvégére, úgy megy fölfelé az ár. Ezt azonban optimálisan megtenni nagyon nehéz úgy, hogy például a legnagyobb magyar szállásközvetítő portál, a szállás.hu észak-magyarországi képviselője két hete azt mondta nekem, hogy szeptemberi egyéni foglalások akkor még alig voltak. Óvatosabbak az egyéni vendégek és a cégek is. Főleg, amióta a rezsicsökkentés feltételei megváltoztak. Ezt nagyon észre lehet venni. Az ukrajnai háború is sok mindenre rányomta a bélyegét. Valószínűleg nem lesz olyan évünk, mint tavaly. Igaz, ahhoz nem is érdemes hasonlítani, mert 2019-ben működött eddig utoljára teljes évben a turizmus – összegezte az értékesítési vezető.

Hirtelen ötlet vezérli a vendéget

Román Péter, az egri Hotel Unicornis igazgatója úgy fogalmazott, hogy nagyon jó forgalmuk volt ezen a nyáron.

– Szállodánk telt házas volt, mint 2019-ben. A végeredmény azonban annál is jobb, mert időközben húsz százalékkal megnövekedett a kapacitásunk, és a plusz helyeket is értékesítettük. Ez annak köszönhető, hogy a belváros szívében vagyunk, illetve hogy az áraink mérsékeltek. Nálunk is jóval több volt a belföldi vendég, a külföldiek elsősorban Lengyelországból és Szlovákiából érkeztek. Egyéb országokból csak elenyésző számban szálltak meg nálunk. Ami a jelent és az őszt illeti, augusztus 20. után nagyon visszaesett a forgalom, már közeledik az iskolakezdés.

A helyzet azonban nem reménytelen, hiszen ez minden évben így van. Az utolsó pillanatokra hagyják az emberek a foglalást, mert már kevesebb a szabadságuk. Amikor kedvük támad kiruccanni, és jó az idő is, akkor döntenek.

Ebben az időszakban teljesen normális, hogy úgy indulunk neki egy hétnek, hogy viszonylag kevés a foglalásunk, aztán a végére szépen kikerekednek a dolgok – foglalta össze Román Péter.

Osztálykirándulások és céges csapatépítők

Palik Júlia, a Mátra Kemping és Sástó Hotel ügyvezetője elmondta, hogy a május és a júniusban náluk elsősorban az osztálykirándulások szezonja.

– Az az időszak idén nagyon jól sikerült, mert két év kihagyás után újra jöttek a diákcsoportok. Amikor vége a tanításnak, elsősorban az egyéni vendégek jelentik a forgalmat, ez viszont most gyengébb volt most, mint az előző években. Attól tartok, esetükben ősszel is ez a trend várható, főleg az áremelkedések miatt. Az emberek első körben a szabadidőre és a szórakozásra szánt kiadásaik visszafogásával szoktak spórolni.

Ami viszont örvendetes, hogy szeptember-októberben újra elég sok céges csapatépítő tréninget rendeznek nálunk.

Ezek is elmaradtak az elmúlt két évben, de most jól állunk a foglalások tekintetében. Összefoglalva azt mondhatom, hogy a csoportok viszik ezt az évet az egyéni foglalásokkal szemben. Hosszú távon azonban csoportokra nem lehet alapozni. Nekik csak a tavasz és az ősz a szezonjuk. Az év többi része az egyéni vendégektől függ, meg persze az időjárástól – fogalmazott Palik Júlia.