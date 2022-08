Szombaton zárul Hatvanban az idei Art Camp, vagyis az a képzőművészek számára meghirdetett közös alkotótábor, amelyre helyi művészeken kívül a város testvértelepüléseiről érkeztek. Mátyássy Gábor szervező, a hatodik alkalommal megszervezett eseménnyel kapcsolatban kiemelte, az Art Camp célja ebben az évben is az, hogy megismerjék egymás kultúráját az alkotók, erősítsék az emberi kapcsolatokat és mindenki be tudja mutatni kulturális értékeit. A résztvevők munkáikon keresztül saját stílusukat, művészeti jegyeiket is megjelenítik, azonban szívesen tanulnak egymástól is.

Minden esztendőben meghívnak az eseményre Hatvan testvérvárosaiból alkotókat, így most török, szlovákiai, holland, székelyföldi művészek mellett hárman jöttek az ukrajnai Beregszászról is.

Mint Mátyássy Gábor elmondta, nagyon hangulatos, hogy ilyenkor a hatvani Kossuth térre is ki tudnak települni, míg mások a városi galériában készítik munkáikat. A műveikből szeptember végén egy közös tárlat áll össze, amelynek lényege, hogy a helyi céges és magánszemély támogatóknak megköszönik a segítséget. Nagyon fontos, hogy az önkormányzati és pályázati támogatások mellett egyre erősebb a helyi magán mecenatúra, a művészetpártolás itt Hatvanban. Ez a művészet szempontjából elengedhetetlen.

– Az alkotók számára kötelesség, hogy egy nagyobb művet készítenek el, amelyet aztán egy-egy városi közintézmény kap meg, egy másik kisebb munkával pedig a támogatóknak köszönjük meg a segítséget – fejtette ki Mátyássy Gábor.

A hatodik Art Camp több mint két tucat alkotója a grafikák, a számítógépes grafika, vagy a festészet különféle válfajaiban is hozott létre alkotásokat Hatvanban.