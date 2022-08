Senki se szereti a kátyúkat. A kocsi döcög, szerencsétlenebb esetben valamilyen kárt is szenved... nem volt ez másként régen sem. Lássuk, hogy bő 150 éve mit gondoltak erről a témáról!

EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1871. JUNIUS 1.

Levelezés.

Hevesről a következő sorokat vettük: A Hevesre utazókat figyelmeztetem: 1) Minden utazó a város közepén levő hidnál zsebkendőt dugjon a szájába, mert a hidon innen és tul levő mély gödörben nagyot zökken a kocsi, a miatt könnyen elharaphatja a nyelvét. 2) Taktikával ugyan más utczán is bejöhet a városba, de minthogy ott is több év óta tátongó a jelenleg május végén is vizzel-sárral telt gödrökben elakadt szekereket fog találni, sőt maga is elakad, a kocsi-emelésre alkalmas erős és hosszu rudakkal lássa el magát. 3) Ritka szokás itt a rongyos hidakat reparálni, sőt a rossz hidat, hogy ne legyen baj vele, a többinek rettentő példájára megsemmisitik, azért az ilyen megsemmisült híd helyén, illetőleg árkán keresztülhajtani nem szeles embernek való. 4) Az utazó oly praktikus jármüvel lással el magát, mely szükség esetén könnyen szétszedhető, és a gödrökön áthordozható tagjai könnyen össze is rakhatók legyenek; takarmány is legyen elegendő azon esetre, ha valamely gödörben hálásra kell maradnia; és nem drága, szilaj, hanem aféle gyorskocsiba való szelid, csendes lovakkal jöjjön, ha jőnie kell; de még okosabban tesz, ha gyalog jő. V. I.