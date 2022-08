Meghitt és bensőséges keretek között köszöntötték az Újhatvani Szent István Király templomban Kecskés Attila plébános atyát pappá szentelése huszonötödik évfordulóján. Paptársak, egyházi intézmények, családtagok, barátok, ismerősök és hívek köszöntötték a templomot teljesen megtöltve ebből a jeles alkalomból a negyvenkilenc éves egyházi személyt, aki 1991-ben kezdte meg a papi szemináriumot. Pappá szentelését követően több állomáshelyen is szolgált, így volt Verőce, majd Pásztó plébánosa is.

Az ünnepi alkalomból Szabó Zsolt térségi országgyűlési képviselő is köszöntötte Kecskés Attila újhatvani plébánost. Elmondta, huszonöt év még egy emberöltőhöz képest is nagyon hosszú idő, főleg úgy, hogy valaki a hivatását szeretettel, alázattal, hittel szolgálta végig. Szolgálta Attila atya a közösségeket, embereket, intézményeket, s mindezt önzetlenül, tisztán szeretetből és hitből. Az elmúlt huszonöt év, ha rögös is volt, mindig egyenesen haladt az útja. Kecskés Attila beszédeit hallgatva tiszta képet kaphatunk arról, hogy milyen világosan gondolkodik az emberekről, a világ fontos kérdéseiről – emelte ki az országgyűlési képviselő, majd kristály ajándékait átadva hozzátette, még legalább ennyi évet kíván, hogy a plébános szolgálja a híveket és legyen a közösségek kovásza.

Hatvan polgármestere, Horváth Richárd is köszöntötte az újhatvani plébánost. Kiemelte a papságtól kapott kegyelmeket, hiszen ők megkeresztelnek, bevezetnek a hitbe, segítenek mérgező lelkiismeret-furdalásunkat enyhíteni a gyónással, lelki tanácsokat adnak egy egyre bonyolultabb és nehezebben érthető világban, valamint segítenek, hogy megtarthassuk emberségünket. Közreműködésükkel részesülhetünk az eucharisztiában. Ők áldják meg a házasságunkat, tanítják a gyermekeinket. A papok a közösségért, mindannyiunkért szentelik életüket – foglalta össze a polgármester. Kiemelte, Kecskés Attila atya immár negyedszázada szolgálja az embereket, képviselve a jézusi szeretet.