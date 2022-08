– Jelenleg minden státuszt sikerült feltölteni, így zökkenőmentesen kezdődhet a tanév – közölte lapunkkal. Itt két elsős osztály is indul maximális létszámmal, így egy tanítót még örömmel alkalmaznának. A nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása is segítséget jelent átmenetileg. Egy kolléga jelezte, hogy él a lehetőséggel.

Tudunk olyan iskoláról is, ahol augusztus végén jelezték a tantestületi értekezleten, hogy más munka után néznek, mert a jelenlegi fizetésből nem tudják eltartani családjukat. Az ő munkájukat egyelőre helyettesítéssel pótolják.

Több pedagógussal is beszéltünk, akik nevük mellőzését kérve elmondták, évek óta méltánytalannak érzik bérezésüket, a túlmunkát, de a sztrájkot nem tartják megoldásnak. Nem hisznek abban, hogy ez áttörést jelenthet a szakma prezstizsének visszaállításában. Az elmúlt években számos megmozdulást, akciót szerveztek az érdekképviseleti szervek, de ezek sajnos eredménytelennek bizonyultak. Hiányzik a társadalmi szolidaritás is. Az elkövetkező hónapokban a szülők nagy részének napi megélhetési gondjai lesznek. Az infláció, a rezsiárak növekedése a családokat saját létfenntartásuk biztosítására ösztönzi. A szegényebb gyerekeknek be kell érniük a gyengébb minőségű oktatással. Ez azt jelenti, már a korábbi években is sok helyen az volt a gyakorlat, hogy helyettesítéssel oldották meg a szaktanárok hiányát. Ez a jelek szerint továbbra is így marad. A jómódú családok az egyházi fenntartású iskolákat részesítik előnyben, vagy megfizetik azokat a különórákat, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres továbbtanuláshoz.

Kíváncsiak voltunk, hogy megyénk két tankerületében vannak-e már összesített adatok a tanévkezdés előtt. Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója kérdéseinkre úgy válaszolt, az intézményekben folyamatban van a tantárgyfelosztások valamint az órarendek készítése. A megüresedett álláshelyek pályáztatása megtörtént, az intézményvezetők jogszerű javaslata alapján a tankerületi igazgató támogatta az új kinevezések elkészítését. A nyugdíjas pedagógusok kormányengedély nélküli alkalmazása újabb lehetőséget nyújt a nevelő-oktató munka ellátására.

