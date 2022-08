– Nem tudni, mit hoz a tél, sok a bizonytalanság, éppen ezért próbálunk úgy készülni a fűtési szezonra, hogy alkalmazkodni tudjunk minden kihíváshoz – mondta el portálunknak Mudriczki József, Parád polgármestere. Érdeklődésünkre úgy fogalmazott, hogy a saját tulajdonú tűzifatárolóik tele vannak, s szükség esetén – ahol lehetséges – az óvodában, a polgármesteri hivatalban át tudnak váltani gázról szilárd tüzelésre.

A szeptemberben nyíló új bölcsődéjükben, óvodájukban korszerű fűtési rendszer áll rendelkezésre, s a szigetelt falak, új nyílászárók is segítik a takarékoskodást. Az általános iskolát és a közösségi házat is nemrégiben újították fel, igaz, ezekben az intézményekben csak gázzal tudnak fűteni. Bíznak abban, hogy a megpályázott szociális tűzifa is időben érkezik, így a legrászorulóbbaknak idén is tudnak segíteni.

Sajnos, a nagyobb helyi rendezvények helyszíne, a Freskó étterem rekonstrukciójára, fűtéskorszerűsítésére egyelőre várni kell, így a téli hónapokban várhatóan lezárják azt.