Mint írják, napközben több helyen fordulhat elő zivatar az országban, alacsonyabb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon dörrenhet meg az ég. A zivatarokat legfőképp felhőszakadás - az ismétlődő cellaátvonulásból több, mint harminc, egyes helyeken akár ötven milliméter csapadék fölött - kísérheti, de kisméretű jég, esetleg egy-egy viharos 60-80 kilométer per órás széllökés is előfordulhat.

Vasárnap a nap második felében a Dunántúl nyugati és északi megyéiben már inkább a folyamatos eső lehet a jellemző, arrafelé a huszonnégy óra alatt összegyűlő mennyiség 20-30 milliméter közelében alakulhat, néhol esetleg ennél több is hullhat.

Zivatarok alakulhatnak ki tehát Heves megyében, de a figyelmeztetés szerint elsődleges veszélyforrást a villámlások jelentenek, emellett esetenként szélerősödés is előfordulhat, továbbá az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. A hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg-, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. A keleti országrészben inkább a meleg-, nyugaton a hidegfronti tünetek lesznek a meghatározók.