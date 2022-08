Azt már tudjuk, hogy Vackor, Peti, sőt a lebegő falu is iskolába megy, na de a nagy kérdés, hogy milyen felszereléssel. Éppen ezért, a Kemma.hu ötlete után mi is úgy döntöttünk, hogy megkérjük Olvasóinkat, fotózzák le, mutassák meg, hogyan, milyen egyedi vagy épp praktikus módon csomagolták be a könyveket, füzeteket a gyerekeknek.

Sokan úgy gondolják, hogy környezetbarát, ha nem több négyzetméternyi csomagolópapírba tesszük az iskolai holmikat, így szép számmal vannak, akik újságpapírt vagy épp legós, játékos szóróanyagokat használnak fel erre a célra. Persze a nagyon kislányos flitteres cica is játszik, az akár megunt párnából, pólóból is elkészíthető, ahogy a megmaradt nagyobb anyagdarabok is új életre kelhetnek így.

Várjuk hát a fotókat a [email protected] mailcímre. Mutassátok meg, ti milyen egyedi borítókkal vágtok neki a tanévnek! A tárgyba írjátok be, hogy sulikezdés2022.