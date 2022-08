Újabb terveket szövögetnek

A Zöld város projekttel nem fejeződnek be a fejlesztések. Nagy Csaba a Hírlapnak elmondta, jelenleg is van beadott pályázatuk. Közel 1,3 milliárd forint támogatásra neveztek. Bízik benne, hogy ennek köszönhetően a nemrégiben elkészült 260 parkoló mellé továbbiakat tudnak majd kialakítani, hiszen ezekre is szükség lenne, például az északi városrészben. A legkisebbek örömére játszótereket szeretnének felújítani támogatásokból. A sportkedvelők örömére pedig futópálya kialakítását tervezik, amely a sporttelepen kapna helyet.