– A lányom kapta el először a covidot, s én is megbetegedtem minden óvintézkedés ellenére, hiszen nem hagytam magára. Éjszakánként mértük a lázát, teázott, és hiába kézmosás egy anya nem tudja megállni, hogy ne simogassa meg a beteg gyermeke fejét, szóval három oltás után, harmadszor jött a covid. Az első alkalommal még az eredeti, ami le is döntött rendesen, aztán jött a három oltás, ezt követően a delta fertőzött meg, most pedig az omikron sokadik alvariánsa – mesélte portálunknak dr. Mangó Gabriella. Elmondta, mint ahogy betegei is gyakran fogják a tüneteket egyéb körülményekre, neki is megfordult a fejében, hogy csak a hideg víztől fáj a torka és a légkondícionáló okoz némi ízületi fájdalmat. Ilyenkor a pácienseinek következetesen tesztet javasol, És saját javaslatait magán is betartotta.

– Erősödtek a tünetek, jött a hőemelkedés, az izomfájdalom, a hasmenés és a köhögés. Ezzel kézzelfogható feladatot adott a covid, az izmok külön-külön kontrollálását, amelyet vagy sikerült teljesítenem, vagy nem. Sikerélmény lett, hogy kissé jobban lettem. Ahogy bármelyikünkre, olykor rám is tört A pánik, hogy belehalok. Az ijedtség bárkit elérhet, a kérdésnek, hogy, mi van, ha nem kapok levegőt, mi van, ha tüdőgyulladás alakul ki nálam. Ilyen esetekre ó az oxigénszint-mérés, És azért is jó beszerezni egy ilyen eszközt, mert az idősek sokszor nem veszik észre, ha az oxigénszintjük nagyon lecsökken, akár hetvenes értékre. Egy orvosnál is ugyanúgy megjelenhet az értéktelenség érzése, egymást váltották a betegség alatt a fizikai, lelki hullámzások – mutatott rá.

Kiemelte, hogy nagyon fontos a család támogatása, de ha valaki egyedül él annak, ki kell dolgoznia a megoldást, hogy akár magát is el tudja látni, ha például napokig 39 fokos láza lenne.

Én is azt tettem, amit a saját betegeimnek javasolok: ha valaki már három napja lázas, vagy jobban lesz, de egy hét után visszaesik, köhög, torka fáj, akkor mindenképpen antibiotikumot, azitromicint adok 500 milligrammot naponta. Egyrészt mert ennek immunerősítő hatása van, másrészt mert a felülfertőződést kizárhatja. Ha erős a köhögés, vagy sok egyéb társbetegsége is van a fertőzöttnek akkor budezonid 100 milligramm sprayt is felírok legalább napi háromszor egy vagy két adagos alkalmazással, az oxigénszinttől és a köhögés erősségétől függően. Ezek mellé pár napig C-vitamin 6000 milligram, gőzölés, Salvus vizes inhalálás, és bélflórajavítás – akkor is, ha nem szedtünk antibiotikumot. Javaslom továbbá a tejfehérje kerülését legalább a láz alatt, de inkább még egy-két hónapig. Természetesen a B- és D-vitaminok, a cink, a szerves szelén szedése sem árthat a lábadozási időszakban. Oda kell figyelni a meglévő krónikus betegségekre is. Hogy a vérrögképződést kizárjuk ötven felett érdemes enyhe vérhígítót szedni, akár fél évig is fennállhat ez a veszély. Még ha enyhe tünetek voltak is figyelni kell a végtagok duzzadására. Fontos szem előtt tartani azt is, hogy a hasmenés akár a fogamzásgátló vagy egyéb gyógyszerek hatását is csökkentheti, hiszen a felszívódás rosszabb – mondta. Kiemelte, hogy amitől nem kell nagyon megijedni az a magas pulzus, hiszen a láz ezzel jár. Arról is beszélt, hogy az omikron egész lebenyre kiterjedő tüdőgyulladást okoz inkább, ez abból a szempontból jó, hogy többnyire maradnak tiszta felületek is a tüdőben.

– Ne essünk kétségbe, lelki következményei is lehetnek a covidnak. Fogadjuk el a környezetünk támogatását, de figyeljünk a környezetünkre így megelőzhető, hogy családtagjaink vagy a kisállataink is elkapják a betegséget. A családi összejöveteleket halasszuk el, ne csak a fertőtlenítésre és maszkra hagyatkozzunk. Ha nagy tömegbe, vagy külföldre indulunk, legyen nálunk maszk. Sok helyen még tömegközlekedési eszközön kint kötelező a maszk, tehát nem kell szégyellni, ha felelősséget vállaltok magatokért – emelte ki.