Évekkel ezelőtt kezdődött a régészeti feltárás Gyöngyösön az egykori Gyöngyöspüspöki falu temploma, az Olajbanfőtt Szent János-templom körül. A szakemberek az évek alatt feltárták a templomot körülvevő kerítésén belüli sírok jelentős részét, illetve kutatják a kerítésen kívüli, honfoglalás korabeli temetkezési helyeket.

Tóth Zoltán, az egri Dobó István Vármúzeum régésze a feltárással kapcsolatban kiemelte, hogy az idei évben a kerítésen belül és azon kívül is folytatódtak az ásatások. Tíz sírt tártak fel. A XVIII. századból két koporsós sírt találtak meg, így egészen pontosan megállapítható, hogy a belső részt az ezerhétszázas évek végéig használták. Később azonban már, a közegészségügyi szempontokat is figyelembe véve, a temetőket áthelyezték település széli területekre – emelte ki Tóth Zoltán. A most feltártak között van egy gyermeksír, itt csupán néhány csontot sikerült azonosítani, a többi elporladt. Egy másik sírból viseleti elemként csizmapatkó került elő, ami abban a korszakban megszokott része volt a lábbeliknek.