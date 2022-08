Szűcs Viktor, a Városgondozási Zrt. vezérigazgatója arról számolt be portálunknak, hogy az azóta eltelt időben a víz pótlására tett erőfeszítéseiket nem koronázta siker. A Sástó sorsa kizárólag az időjárástól függ, ami továbbra sem kedvező.

– A Sástó és környéke természetvédelmi terület, ezért korábban megkerestük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát (BNPI), hogy mit lehetne tenni – magyarázta Szűcs Viktor. – Megkérdeztük, hogy esetleg a Csór-réti víztározóból átjövő vezetéken át, a tűzcsap megnyitásával lehetne-e táplálni a tavat? A Sástó ugyanis egy mesterséges tó, nincs vízutánpótlása. Egy-két ér, forrás táplálja, illetve az eső, a talajvíz. Az erek és források viszont már rég kiapadtak. A BNPI-től azt a választ kaptuk, hogy a tározóban klórral kezelt ivóvíz található. Elvileg lehetne használni erre a célra, de a védett környezetbe eresztése előtt klórmentesíteni kellene, amelynek szigorú feltételei vannak. Egyrészt, csak a BNPI ellenőrzése mellett lehetne folytatni ezt a műveletet, másrészt a nemzeti park is jelezte, hogy az ivóvíz prioritást élvez, nem biztos, hogy kapnánk engedélyt a használatára. Azt javasolták, hogy kérjünk állásfoglalást a megyénk területén illetékes ellenőrző vízügyi hatóságtól, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A BNPI egyébként arra is kitért, hogy természetvédelmi szempontból idén már nem jelent nagyfokú kárt, ha kiszárad a tó, mert ez évben már kifejlődtek azok az ott élő állatfajok, amelyeknek a szaporodáshoz szükség van a víz jelenlétére. Azt is írták, régen megtörtént már, hogy kiszáradt a Sástó.

Szűcs Viktor arról is beszélt, az elmúlt héten azt a tájékoztatást kapták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, hogy az igazgatóság nem tudja biztosítani a Sástó vízutánpótlását a Csór-réti víztározóból, mert annak is csak közel 50 százalékos a feltöltöttsége.