Portálunk a rendezvény főszervezőjétől, Szalainé Király Júliától kért egy rövid értékelést még a szombat esti záró blokk előtt. A főmuzeológus úgy fogalmazott, hogy a Gárdonyi Piknik ebben az évben is nagyon jól sikerült. Örült annak, hogy szerencsére nagyon jó volt az idő, sokan jöttek, többnyire családok kisebb-nagyobb gyerekekkel.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

- Így aztán a mestereink meg sem álltak, folyamatosan dolgoztak. A Gárdonyi-kuckó is nagyon közkedvelt volt. Ezen a szombati napon a tárlatvezetéseken is többen vettek részt, illetve sokan megoldották a Rejtély a Gárdonyi Házban című játékunkat. Nagyon lelkesen végigmentek a feladatokon - összegezte a főszervező. Az esti program a születésnapi kerti party, és remélte, hogy oda is rengeteg vendég érkezik. A művészek - Kamarás Iván és Balla Eszter - mindenesetre már megérkeztek, közölte.