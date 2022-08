Tímár László, Tarnaméra polgármestere a projektzáró rendezvényen elmondta, tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg a beruházás gondolata, majd 2015-ben egyeztettek a környékbeli polgármesterek Szabó Zsolttal, a térség országgyűlési képviselőjével, majd egy évvel később nyílt lehetőség a pályázat benyújtására.

– 2019-ben indult a fejlesztés, a műszaki átadás múlt héten megtörtént, így már működik a rendszer. Bízom benne, hogy minél többen rákötnek majd – tette hozzá. Hangsúlyozta, ez nagyon fontos lépés a három település életében, hiszen ezzel jelentősen javulhat a lakosok életkörülménye. Ezt követően megköszönte a képviselőnek, a polgármester társaknak és a kivitelezőnek a munkát.

Szabó Zsolt köszöntőjében kifejtette, egy rendkívül komoly beruházás végét ünnepelhetik, s azzal, hogy a talajt mentesítik, s a településeket becsatornázzák, sokat nyerhetnek.

– Szennyvíz-elvezetésre mindig szükség van, hiszen a cégek akkor települnek ide, ha létezik ez a rendszer, illetve az itt lakók ingatlanjai is felértékelődhetnek – tette hozzá. Mint mondta, e fejlesztés végével minden érintett útfelújítást is be lehet fejezni.

– Nagyon sok embernek a munkája van abban, hogy idáig eljutottunk. Köszönöm a minisztériumnak, aki elindította a pályázatot, és gratulálok a kivitelezőnek az elvégzett munkáért – húzta alá.

Növekszik az ingatlanok értéke

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a falvak lakossága részére. A szakszerű tisztításnak köszönhetően csökkent a környezetterhelés és egészségesebb lakókörnyezetet alakíthatnak ki. A beruházás szükséges volt azért is, mert a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése fontos környezetvédelmi problémát old meg. A létesítésével a szennyvíz kezelése olcsóbbá és kényelmesebbé válik, illetve a szolgáltatás révén növekszik az ingatlanok értéke is.