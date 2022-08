A korábbi évekhez képest az idei esztendő első felében határozottan kevesebb mérgezéses eset történt, ami örömteli hír. A természetvédelmi szakemberek már bíztak benne, hogy a tavaszi időszak jelentősebb mérgezés nélkül múlik el, azonban május közepén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hollók és vetési varjak mellett két parlagi és egy rétisas is áldozatul esett az alattomos pusztításnak. Az azonban figyelemre méltó, hogy a tavalyi tizennyolc esett helyett idén eddig mindössze négy alkalommal bizonyosodott be, hogy illegális mérgezés történt.

A tavalyi turai rekord mérgezést követően óriási társadalmi felháborodás követte egyesületünk sajtóanyagait. A 2022-es év több szempontból is fordulópont lehet a mérgezéses bűncselekmények visszaszorításában:

1) Az országgyűlés tavaly decemberben megszavazta a 2021. évi CXXVIII. törvényt, amely alapján szigorodtak a mérgezéses bűncselekményekkel kapcsolatos szankciók. Az állatkínzás (Btk. 244) és a természetkárosítás (Btk. 242) esetében is külön esetnek számít a méreggel elkövetett bűncselekmény és a tevékenység előkészülete is büntethetővé vált. A törvény indoklásában egyebek közt megemlítették a turai esetben érintett fajok és a madármérgezések során használt méreganyagot is.

2) A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Nyomozó Iroda meghívására csatlakozott a Nemzeti Környezeti Biztonsági Munkacsoporthoz, amelynek tagjai az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és a vadon élő állatok kereskedelmével foglalkozó civil szervezet, a TRAFFIC. A munkacsoport több kiemelt környezetvédelmi és természetvédelmi témával foglalkozik, amelyek között szerepel a mérgezéses bűncselekmények visszaszorítása is.

3) Az utóbbi hónapokban vadgazdálkodásban érintett szervezet is felszólalt a madármérgezések ellen. A Nimród vadászújságban jelent meg cikk Felhívás a vadon élő élővilág védelmében címmel az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) és az Országos Vadászati Védegylet gondozásában, amelyben felhívják a vadászatra jogosultak figyelmét, hogy a vadállomány és az élőhely védelme és vadászat a társadalmi megítélése érdekében tegyenek meg mindent az esetleges mérgezések megelőzésében. Az OMVK a hivatásos vadászok kötelező éves továbbképzésének központi témájává is választotta a problémakört.