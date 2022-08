A kékesi látogatás nem sikerült jól az Okrutay családnak, ugyanis az út során elveszítették jámbor kutyájukat, Vodkát. Az azóta eltelt idő azt mutatja, szándékosan vihette magával valaki a kedves ebet. A gazdája nem adta fel, a keresés még mindig folyamatban van.

A történteket a család nem hagyta annyiban, komoly kutatómunkába fogtak a közösségi médiát is felhasználva. Így a Kékes környéki településekről, köztük a Heves megyeiekből is érkeztek a családhoz bejelentések, miszerint megtalálták az elkóborolt ebet. A rengeteg hívás ellenére Vodka a mai napig nem került elő.

- Bár Budapesten élünk, imádjuk a természetet. Február kilencedikén reggel jött az ötlet, hogy pakoljunk fel és túrázzunk egyet az ország legmagasabb pontján. Az erdőjárásokra a kutyáink is mindig velünk jönnek – kezdte Okrutay Zsolt, aki rögtön hozzá is tette, hogy ilyen alkalmakkor az állatai GPS jeladót viselnek.

Vodka mindig visszajött hozzánk, sosem kóborolt el vagy ment messzire, még akkor sem, ha eltűnt a szemünk elől.

Sajnos úgy alakult, hogy a kékesi túránkon a másik, fiatalabb kutyám nyakában lévő GPS meghibásodott, ezért kénytelen voltam levenni a Vodkáét és átrakni azt Tonikra. A sípálya végétől indultunk el fölfelé, akkor láttam őket együtt utoljára – mondta Zsolt.

Vodka és kedvenc plüsskutyája.

Forrás: Beküldött/Okrutay Zsolt

Vodka imádta a szabadságot, az izgalmakat és a felfedezni valót, így a husky még a Tátrát is megjárta az Okrutay családdal. Zsolt érthető módon megbízott a kutyában, amely elmondása szerint egy végtelenül jámbor jószág, és nem tart az idegenektől sem, mi több, barátsággal közelít feléjük.

- A másik kutyám, Tonik egy veleszületett betegség miatt a sok mozgástól besavasodik és olyankor úgy jár, mint egy robotkutya. Úgy gondolom, hogy aki elvitte Vodkát, annak nem kellett a szemmel láthatóan beteges állat. Később egy patakmederbe dobva találtuk meg a még működő GPS műszert. Ez is azt bizonyítja, hogy nem csak a jeladó nélküli Vodkát akarták vinni, hanem Tonikot is.

Köszönik a segítséget. Heves megyéből egyebek között Recskről is érkezett bejelentés Vodkával kapcsolatban, de a kereséshez több helyről is kapott információt, segítséget a család. Ezúton is köszönik a rengeteg támogatást és a lelkesedést, valamint azt, hogy egyetlen kutyáért egy fél ország megmozdult.

Vodka a Facebookon

Amikor még a barna husky kölyökkutya volt, Zsolt elindított számára egy oldalt Vodka a husky címmel. Mint mondja: jó lehetőségnek tartotta odagyűjteni a kedvencéről készített képeket, egyfajta virtuális album volt ez a családjának. Majd a Kékesen történtek után teljesen más funkciója lett a profilnak.

- Kétségbeesett posztokat tettünk közzé, kértük az embereket, segítsenek megtalálni Vodkát. Február második felében a kérésünkhöz kapcsolódó megosztások száma több, mint egymillió volt. Jelenleg közel kétezer ember követi az oldalt és még van, hogy kapunk jelzést kóbor kutyákról, amelyek hasonlítanak a köddé vált ebre. Ugyanis félmillió forint nyomravezetői díjat ajánlottunk fel – közölte.

Egyébként Vodka internetes oldala jelenleg a Vodka és Tonic és Milka Huskyk nevet viseli, mert Tonic - miután Vodka eltűnt -, olyannyira hiányolta a társát, hogy elkezdte magát rágni. Zsolték úgy döntöttek, az állat nem maradhat egymagában, emiatt érkezett hozzájuk Milka, aki szintén husky.

Pénzhajhászok

Zsolt és családja az egyik Pásztó melletti községben is járt, ahol egy fekete-fehér huskyt dobtak az utcára. Okrutayék úgy tudják, a kutya bejárt egy családhoz, de amikor kiderült, hogy nem kapnak érte pénzt, egy másik faluba vitték át, szintén az út mellé. Ezt követően onnan is felkereste egy helyi lakos a családot, hogy megtalálta Vodkát. Mindkét fotón a fekete-fehér kóbor husky szerepelt.

- Mondtam, hogy az én kutyám barna, nem fekete. Alig akarták ezt a tényt elfogadni – meséli Vodka gazdája. A portálunknak azt is elárulta, hogy nem egyszer kapott telefonon keresztül fenyegetést vagy olyan "elmebetegnek" tűnő hangfoszlányokat, miszerint épp most ölik meg a kutyáját. Titkosított e-mail címről is jelentkezett náluk egy idegen, aki követője a Vodka és Tonic és Milka Huskyk oldalnak. - Ez a személy jelezte, hogy nála van a kutyánk. Megfenyegetett, hogyha nem fizetünk neki Bitcoinban 1500 eurót, akkor úgy jár Vodka, mint egy korábbi kutyus, akinek gazdái nem tettek eleget a követelésnek.

Vodka itt még a családja szeretetét érezhette.

Forrás: Beküldött/Okrutay Zsolt

A remény tovább él

Zsolt elmondása szerint körülbelül másfél hónappal ezelőtt valóban felcsillant a remény: megtalálta rég elvesztett kutyáját. Ugyanis egy Halásztelken kóborló husky miatt hívták őt, még képet is kapott a kutyáról. S bár az Okrutay család lelkesen indult az állatért, később kiderült, hogy a telefon élénkebb színnel dolgozott a fotó elkészültekor. Zsoltékat egy apróbb termetű, szuka kutya várta láncra verve az egyik helyi udvaron. Mint mondja: aznap közel negyven fokos meleg volt.

- Hiába kértem az illetőt, hogy vegye le az állatról a láncot, mert kegyetlenség az, amit művel vele ebben a hőségben, csak azért sem tette meg. Egyszerűen nem értem az embereket, hogy tehetnek ilyet egy állattal – emlékezett vissza a szomorú esetre, majd folytatta.

- Az a legnagyobb problémánk, hogy úgy tűnt el Vodka, mintha a föld nyelte volna el. Beszéltük mi mindenkivel: például az erdészettel is, átvizsgáltuk az erdőket, bejártuk az összes szakadékot, a nehezen megközelíthető helyekkel együtt. Sok helyről kaptunk támogatást ehhez is. Szabadnapos katonák, ipari alpinisták, Pest megyei kutató mentők is csatlakoztak a kereséshez. Ezen felül éjjellátóval és drónnal is átfésültük a terepet, de csak széttépett muflonokat, illetve farkasnyomokat találtunk. Felfoghatatlan számomra, hogy egy kimondottan forgalmas helyen, a rengeteg plakát és kutatómunka ellenére senki nem találkozott egy jó kondícióban lévő barna-fehér husky kutyával. Ott, ahol a február kilencedikei héten - a begyűjtött információink szerint - legalább 30 ezer ember megfordult – mondta Zsolt, aki a sok kudarc ellenére nem tett le Vodkáról, a mai napig hazavárja őt.

- Nem egyszer hallottam már olyat, hogy több év után valahogy hazakerült az elrabolt vagy elkószált kutya. Rosszkor voltunk rossz helyen, ezen már semmi sem változtat. Bízom benne, hogy Vodkának lesz egy olyan pillanata, amikor elszökhet azoktól, akik elvitték őt és haza jön hozzánk. Még mindig nagyon hiányzik nekem is és a családomnak is.

Akinek bármilyen információja van az eltűnt kutyával kapcsolatban, az a képen látható elérhetőségen tehet bejelentést.

Forrás: Beküldött/Okrutay Zsolt