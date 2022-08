Patak parti kacsa partit néven szervez jótékonysági akciót a Rotary Club Eger. A segíteni vágyók gumikacsák örökbefogadásával ebben az évben a Ney Ferenc Tagóvoda sószobájának létrejöttéhez járulhatnak hozzá. Az adományokat 500 forintonként kacsajeggyel hálálják meg, s a támogatók közül többen értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

– Tapasztalataink szerint az óvodás korúak között rendkívül sokan szenvednek légzőszervi megbetegedésben. Szeretnénk segíteni ezeknek a gyerekeknek, s mivel a sóval telített levegő jótékonyan hat a légutakra, ezért fordítunk figyelmet a sószobák felé – mondta el portálunknak Molnár László, a Rotary Club Eger soros elnöke.

Adományozni a Ney Ferenc óvodában, a Senator Házban és a helyszínen is lehet majd, illetve hamarosan kacsajelmezbe öltözött fiatalok is kínálnak majd kacsajegyeket Eger belvárosában. Mint a korábbi években, most is megtisztítják a patakot a rendezvény előtt, s az alacsony vízállásra is van megoldásuk. A verseny idejére homokzsákokkal duzzasztják majd fel az érintett szakasz egy részén patak vizét, hogy a kacsák gond nélkül úszhassanak, ismertette az elnök.

Nem csak kacsaúsztatás lesz. A Végvári vitézek terén augusztus 20-án 10 és 15 óra között számos program várja az érdeklődőket. Lesz bábszínház, zenés és táncos műsorok, felvonul a Rotary Motoros Klub, s dumaszínház is hozzájárul a fergeteges hangulathoz. Fellépnek a Felsőtárkányi Hagyományőrzők és az Egri Majorette Egyesület is, valamint Takács Barbara operaénekes műsorát is meghallgathatják az érdeklődők. A részletes program megtalálható a Rotary Club Eger közösségi oldalán.

Tavaly is volt Patak parti kacsa parti.