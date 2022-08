– Augusztus 19-én este fel hétkor megszólalnak a város harangjai. Ez alkalommal tarjuk meg a Fáklyás Királyköszöntő Ünnepséget, amely egy százéves hagyomány a városban – mondta Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke kedden, sajtótájékoztatón.

– Immár harmadik alkalommal hallhatjuk Pawel Cebula atya gondolatait. Idén is az ünnep fényéhez méltó programot sikerült összeállítani, amelyet Hibay Éva titkár, művészeti vezető ismertet. A Minorita templomtól a szokások szerint a Várszékesegyház romjaihoz vonul a fáklyás menet, ahol Czibere Zsolt atya tart majd ünnepi beszédet Árpád-házi Imre király emléktáblájának koszorúzása előtt, majd Várkonyi György, az Egri Fertálymesteri Testület Főkapitánya köszönti a megjelenteket – emelte ki Habis László.

Hibay Éva elmondta, az egylet feladatának érzi a hagyományok ápolását a keresztény értékek megőrzését. Ugyanakkor nem csak megőrizni, újakat teremteni is szeretnének, ilyen a harangzúgás, amely városszerte jelzi az ünnep kezdetét immár hetedik éve.

A műsor idén két részre oszlik. A prózaira, amely a magyar irodalom és történelem, illetve egy zeneire, amely az európai szakrális zeneirodalom gyöngyszemeit sorakoztatja fel. Elsőként egy fiatal, a felnövekvő generáció tagja, Kónya Boglárka, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium diákja szól a megjelentekhez, de többek között Szívós Győző előadóművész és fertálymester, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem zenei intézetének valamint a Farkas Ferenc zeneiskola művész tanárai is fellépnek, illetve a 12. Bornemisza cserkész csapat is közreműködik. Szintén hagyomány, hogy a Fertálymesteri testület férfi kara is fellép – részletezte.