A spanyol kormány úgy döntött, a klímákat tilos 27 foknál hidegebbre állítani, télen pedig nem lehet 19 foknál melegebb az intézményekben, közölte a Magyar Nemzet. A hirtv.hu azt írta, Franciaországban a közeljövőben rendeletekkel kötelezik a légkondicionált üzleteket arra, hogy tartsák becsukva ajtóikat, és csökkentsék a világító reklámokat az energiatakarékosság érdekében.

Bár nálunk még nincs központi szabályozás, de Heves megyében is tesznek már lépéseket annak érdekében, hogy mérsékeljék a kiadásaikat a bevásárlóközpontok, s takarékoskodjanak az energiával.

Az egri plázában számítottak az áremelkedésre, s igyekeztek is felkészülni rá.

– Nem annyira ért váratlanul az, hogy ilyen mértékben megnőttek az energiahordozók árai. Már tavaly nyáron számítottunk rá, hogy akár a tízszeresükre is emelkedhetnek, ezért elővigyázatosságból két évre szerződést kötöttünk elektromos áram és gáz beszerzésére – tájékoztatta portálunkat Szőke István, az Agria Park igazgatója. Mint mondta, ez nem azt jelenti, hogy számukra nem emelkedett meg az energiahordozók ára, csak nem ötszörösére vagy tízszeresére, hanem „mindössze” ötven százalékkal.

– Úgy látjuk, ez egy hosszabb távú folyamat, ezért, mint ahogy az elmúlt években is, most is folytatjuk azt a tevékenységet, hogy hogyan tudjuk energiatakarékos fogyasztókkal kiváltani a jelenlegieket. A bevásárlóközpont közösségi tereiben a csere már megtörtént, korszerű led világítás működik már két éve, és kicseréljük a világítást a parkolóházban is – ismertette az igazgató.

A hűtéssel és a fűtéssel ők is azt teszik, amivel mások is próbálkoznak. Erre a megoldás, hogy visszább kell venni a hőfokból, nem kell túlságosan hidegre hűteni, és túl melegre fűteni a tereket. Viszont főleg ilyenkor, a kánikula idején, mindenkit érzékenyen érint a nyári hűtés fontossága.

– Üzemeltetőként és a bérlőink számára is komoly nehézségeket jelent az energiaárak növekedése, de az előrelátásunknak köszönhetően azért viszonylag kedvezőbb helyzetben vagyunk – jegyezte meg Szőke István.

Mint mondta, egy általános látogató észre sem fogja venni az Agria Parkban azokat a változásokat, amelyekkel igyekeznek a kiadásaikat csökkenteni. Nyáron nem lesz túl meleg, télen pedig senki sem fog fázni, aki betér hozzájuk, tehát mindenki komfortérzete megmarad a jövőben. Annak ellenére is, hogy odafigyelnek például arra, hogy ne legyenek túlzó hőmérsékletek a falakon belül.

A gyöngyösi Gyöngyház pláza üzemeltetője, a Gyöngyplaza Ingatlan Kft. arról tájékoztatta a heol-t, hogy a Gyöngyház társasházat két éve vette át új befektetői és üzemeltetői csoport. A korábbi évek elmaradt felújításainak, beruházásainak elmaradása miatt korszerűsítésekkel kellett kezdeniük a munkát. A világítás modernizálásával, energiatakarékos fogyasztók beépítésével és optimalizált világításvezérléssel próbált már eddig is költségeket és energiát megtakarítani az új üzemeltető.

– A közösségi tereken is tervezünk további költségcsökkentő intézkedéseket a külföldi példákhoz hasonlóan, a hőmérséklet takarékossági optimalizálásával. Terveink szerint télen 20 nyáron 26 fokos hőmérséklettel, az automata nyílászárok zsilipelésével próbálunk a kiadásokból lefaragni – tudatta terveit az üzemeltető.

A fűtés, hűtés és világítás, mint a ház fenntartásának legnagyobb költsége a megnövekedett árak miatt azonban üzemeltetési költségnövekedéssel jár, ezt kénytelenek az üzleteknek továbbhárítani, jegyezték meg.