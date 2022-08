Több összefogás is született már. Szeptember 4-én, vasárnap jótékonysági labdarúgó-tornát rendeznek Nagyfügeden, melynek bevételével a családot segítik. A nevezési díj 20 ezer forint, és szerencsére szép számmal jelentkeztek is az eseményre.

– Tíz felnőttekből álló csapat mérkőzik meg vasárnap, és négy gyermekek alkotta csoport is a pályára lép. Már kisorsoltuk, ki kivel focizik, de még most is jelentkeznek olyanok, akik szeretnék támogatni a kezdeményezést. Ők már nem játszanak, de beneveznek az összeg befizetésével a becsületkasszába – mondta el a Heolnak Botos Ervin, a torna szervezője, aki egyben a Játszi Foci mozgalom Heves megyei koordinátora is.

– Egy jó barátom ismeri Sára apukáját, így tudtam meg, hogy műtétre gyűjtenek, és úgy éreztem, mindenképpen szeretnék nekik segíteni. Ezért szerveztem meg a vasárnapi eseményt is – jegyezte meg Botos Ervin.

A torna vasárnap 10 órakor kezdődik, Nagyfügeden a Kossuth Lajos út 36. címre várnak minden érdeklődőt, támogatót és szurkolni vágyót.

Szeptember 10-én pedig Kálban, a művelődési házban lesz jótékonysági batyus bál, melynek teljes bevételét Sárának ajánlják fel, ezzel is segítve a gyógyulását. A mulatság este 7-kor kezdődik, lesz zene, tánc és tombola is, amelyre felajánlásokat szívesen fogadnak. A belépőjegy ára kétezer forint, s aki nem tud ott lenni, de szeretné támogatni a családot, annak lehetősége van támogató jegyet is venni ezer forintért, a tombola pedig 500-ba kerül majd. Jegyet venni és asztalt foglalni az alábbi elérhetőségeken lehetséges.

Az Összefogás Sára baba gyógyulásáért facebook csoportban minden információt megtalálnak azok is, aki a labdarúgó tornán és a bálon kívül szeretnének segíteni összegyűjteni a műtéthez szükséges összeget.