Egy Miskolcról Balatonra tartó vonat valamelyik állomáson rossz irányba indult el – jelezte egy füzesabonyi olvasónk. A kalauz azt mondta az utasok kérdésére, hogy véletlenül letértek az útvonalról és Százhalombattánál álltak meg, rossz irányba haladtak. Olvasónk úgy tudja, hogy egy másik mozdony tereli majd őket jó irányba.

A fentiek valóságtartalmáról érdeklődtünk a MÁV sajtóosztályánál is. Egyebek között azt is megkérdeztük, hogy melyik, megyénket is érintő, közvetlen a Balatonra tartó járatot érinti a hiba, hány órás késésre számíthatnak az utasok, illetve részesülnek-e valamilyen ellátásban a veszteglés alatt.

– A Miskolcról Fonyódra tartó Ezüstpart expressz forgalmi ok miatt kerülő útvonalon, Pusztaszabolcs érintésével közlekedett. A vonat Székesfehérvárra való megérkezése után az utasoknak ásványvizet osztottak, majd – már az eredeti útvonalán – tovább indult a dél-balatoni vonalon Fonyódig. Az expresszvonat 120 perc késéssel 14:13-kor érkezett meg Fonyódra. A vasúttársaság az utasok elnézését kéri a késésért – tájékoztatta portálunkat a MÁV Kommunikációs Igazgatósága. Kiemelték, a változásról a MÁV honlapján, a MÁV applikációban és a MÁVINFORM közösségi oldalán is értesítették a közlekedőket. Hozzátették, az utasok élhetnek kártérítési igénnyel.