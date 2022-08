– 2018-ban az EVAT 45 millió forintot kért a helyreállításra. A városvezetés leszavazta. Mi 2019-ben megtudtuk, 8 millió forintot megszavaztunk de jött a pandémia, és forrásokat kellett átcsoportosítani. Az elmúltkét évben az EVAT folyamatosan tagi kölcsönökkel tartotta életben a cégeket. Ennek az előterjesztésnek a közgyűlés előtt semmi értelme, ugyanis a pénz ott van az EVAT-nál, 200 millió forint forrásuk van karbantartásra. Miről akarunk dönteni? Ne a felelőst keressük, hanem végezzék el a munkát – mondta Mirkóczki Ádám.

Oroján Sándor kérte a polgármestert, olvassa át az előterjesztést figyelmesen és rádöbben, hogy miről kell dönteniük.

Dr. Pócs Alfréd szerint nincs szükség meddő vitákra.

– Szavazni és cselekedni kellene, semmi értelme egymással vitatkozni ebben az ügyben – vélekedett.

Mirkóczki Ádám polgármester szerint komoly problémák vannak város műszaki állapotával. A hidak nincsennek jó állapotban, szinte mindegyikkel gond van. A Hibay Károly úti óvoda.

Megszavazták, hogy minél előbb intézkedjen az ügyben az Evat.

10:00

Az elsőként a Benedek Elek és a Szivárvány Óvoda vezetői pozíciójának pályázatait vitatták meg. A két pályázó Nagy Katalin illetve Gál Judit. Mirkóczki Zita elmondta, a bizottság nem kapta meg a pályázatokat, szerinte ez nem jó gyakorlat, emiatt hátman tartózkodtak a szavazástól a hat tagú bizottságból. Mirkóczki Ádám kiemelte, ez évtizedes gyakorlat, a képviselőknek az illetékes szakirodákban van lehetősége megtekinteni a pályázatokat.

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető elmondta, a közelmúltban sok konfliktus volt óvodavezetési kérdésekben, örömét fejezte ki, hogy ugyanakkor csillapodtak az indulatok.

Minczér Gábor felhívta a figyelmet, hogy a pályázatot elbíráló szakmai bizottságban egyedül volt jelen a képviselő testületből, miközben négyüket delegálta az önkormányzat.

– Volt aki jelezte, hogy nem tud részt venni, de Orosz Lászlóné egyszerűen nem jelent meg. Ennyire érdekli önöket ez az ügy – mondta.

Dr. Bánhidy Péter jegyző felhívta a figyelmet, hogy adatvédelmi szabályok miatt nem kapják meg a bizottságok a pályázatokat.

Mindkét pályázatot elfogadták a képviselők.

9:45

Keresztes Zoltán kérte, hogy a hajléktalanok után a Városgondozás gyakrabban tisztítsa meg a már említett területet. Érdeklődött arról is, hogy a Cifrakapu utca szélesítésére mikor lehet pénz. Mirkóczki Zita (MSZP, EVE) a felsővárosi parkolóbővítésről, felújításokról, játszóterek korszerűsítéséről és új utcabútorok kihelyezéséről érdeklődött, amely még mindig nem valósult meg.

Kovács Cs. Tamás jelezte, hogy sok aknafedél rossz, veszélyes állapotban van a városban. Kéri, hogy az állagmegóvó, javító fejlesztések induljanak meg a városban, hiszen a pénz megvan rá. Emlékeztetett arra az esetre, mikor a Maklári úton egy csatornafedél a levegőbe repült.

Farkas Attila alpolgármester Mirkóczki Zita hozzászólására reagált, közölte, pont a múlthéten aszfaltoztak a Vizimolnár utcában. Minczér Gábor alpolgármester pedig arról beszélt, hogy a játszóterek kivitelezésére nem egyszerű céget találni, illetve a karbantartásra is meg kell találniuk a megfelelő szolgáltatót.

9:32

Bódi Zsolt felnémeti tűzesetekkel kapcsolatban tartott tájékoztatót, ugyanis szerinte rosszindulatú pletykák keringenek a városban.

– Több tűzeset is történt, minden alkalommal a jogszabályok szerinti támogatást megadta az önkormányzat, illetve civil gyűjtéssel 1,7 millió forint támogatást gyűjtött, amellyel tetőszerkezet helyreállításához szükséges anyaghoz jutottak a károsultak – mondta Bódi Zsolt.

Mirkóczki Ádám hozzáfűzte, a Momentum megyei országgyűlési képviselője méltatlan levelet fogalmazott meg az önkormányzatnak, hogy nem megfelelően jártak el.

9:30

Keresztes Zoltán még a napirendi pontok tárgyalása előtt a Cifrakapu úti hajléktalan helyzettel kapcsolatban kérte az egri rendőrkapitányt, hogy gyakrabban ellenőrizzék a környéket.

9:20

Keresztes Zoltán (Momentum) kérte, hogy a Tóth és Tóth borászat kitiltását vegyék le napirendről, hiszen még a nyomozás folyik. Amennyiben pedig azt állapítják meg, hogy a borászat nem felelső a Tarna kiszáradásáért, akkor beperelheti a borászat rosszhír keltéséért az önkormányzatot.

– Mi van akkor, ha nem állapítanak meg felelősséget és több száz millió forintra perlik az önkormányzatot? Miért nem az ítélet után tűzzük ezt napirendre? – kérdezte.

Mirkóczki Ádám válasza szerint a hatósági eljárástól függetlenül megteheti ezt az önkormányzat, véleményt formálhatnak a képviselők.

– Aszály sújtja az országot. Nekünk kötelességünk véleményt megfogalmazni, hiszen aki mezőgazdaságból, szőlészetből él, annak éppen érzékenyebben kellene kezelnie a természeti kincseink védelmét – mondta a polgármester.

– Az élő vízfolyást duzzasztani semmiképp sem szabad. Szárazság van, most kell véleményt nyilvánítani, a bírósági eljárás évekig is eltarthat – mondta dr. Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete)

9:12

Mirkóczki Ádám ismertette, hogy a Dobótér 11. nem lakáscélú ingatlan bérbeadásáról sürgősségi indítványt nyújtott be, illetve a Grőber temető nyugati kerítésének omlásával kapcsolatos vis maior pályázat benyújtásáról. Keresztes Zoltán pedig a garzonház korlátjának helyreállításáról nyújtott be sürgősségi indítványt. A testület elfogadta az indítványokat, így azokat napirendre tűzték.

9:08

Mirkóczki Ádám felidézte, hogy Berecz Mátyás lemondása miatt időközi választást tartottak a Hajdúhegyen és a Károlyvárosban a hetes választókerületben. Orosz Lászlóné egyéni választókerületi győzelmével pedig kompenzációs listáról dr. Csetneki Attila került a helyére. A közgyűlés új tagja napirend előtt tett esküt.

9:05

A csütörtöki közgyűlésen napirend előtt Mirkóczki Ádám polgármester Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket adott át Nagy Csilla Erzsébetnek, az Egri Kertvárosi Óvoda Gyermekkert Tagóvodája óvodapedagógusának, illetve Felföldiné Szabados Ágnesnek, a Szivárvány Óvoda körzetvezetőjének. A két pedagógus több évtizedes aktív pályafutása lezárásaként kapta az elismerést, melyet az emberi erőforrások minisztere ítél meg a nyugdíjazás előtt álló, sikeres és hosszú pályafutását záró szakemberek számára.

Korábban írtuk

A közgyűlés napirendi pontjai között olvasható az a javaslat, amelyben Mirkóczki Ádám polgármester kéri a grémiumot, ítéljék el a Tarna folyó ügyében érintett borászatot és tiltsák ki a városi rendezvényekről.

– Amint az már bizonyára a tisztelt képviselők előtt is ismert, példátlan ökológiai katasztrófa és felbecsülhetetlen természeti kár következett be idén júliusban a Tarna folyón – olvasható a polgármester előterjesztésében. – Az amúgy is aszályos időjárás ellenére az aldebrői Tóth és Tóth Borászat mindenfajta természetvédelmi és vízügyi követelményt figyelmen kívül hagyva úgy gondolta, hogy a folyó meglévő maradék vízkészletét is kiszivattyúzza a saját gazdasági üzleti érdekeit előtérbe helyezve . Egyet kell értenünk abban, hogy ha egy vállalkozás van olyan gátlástalan, hogy az élővilágot, a környezetet és a jövő nemzedékeinek érdekeit háttérbe szorítva a csak a profit maximalizálásra koncentrál és aszály idején is kiszivattyúzza a Tarna vizét, akkor a közgyűlésnek is egyértelmű állást kell foglalnia abban, hogy ezt nem tartja elfogadható megoldásnak és a rendelkezésre álló eszközökkel igenis ki kell fejeznünk tiltakozásunkat az ilyenfajta magatartással szemben. Hogy milyen fajok tűnhetnek el akár évtizedekre vagy örökre, hogy helyre áll-e még valamikor a Tarna élővilága, azt most nehéz megmondani. Ám abban biztos vagyok, hogy ez az ökológiai merénylet nem maradhat büntetlenül.