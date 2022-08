– Célunk, hogy a vendégek ne csupán néhány órára jöjjenek el hozzánk hétköznap, vagy a rendezvényeinken, hanem egész napos elfoglaltságot találjanak a családok. Azt látjuk, hogy ilyenkor tényleg egész napra jönnek, több olyan csoporttal beszéltünk, akik reggel érkeztek és még este is itt voltak. Aki nem járt még nálunk az a tárlatokat nézi inkább, aki már volt a várban az a programokon vesz részt inkább. Szombaton legelőször a gyermekeknek szánt programok teltek meg, a kisállat simogató és a játék vár például nagyon népszerű. Ezeket a programokat keresik a családok, ahol a gyerekek aktívan szórakozhatnak, tanulhatnak. Egyébként sok szlovák, cseh és lengyel vendégünk is volt, nekik angol, szlovák és lengyel nyelven kínálunk tárlatvezetést, ugyanakkor azt vesszük észre, hogy a műsorokat is végignézik attól függetlenül, hogy nem feltétlenül értik maradéktalanul – mondta.