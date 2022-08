– Megújul az Egri Kertvárosi Óvoda Gyermekkert Tagóvodájának tetője, már el is kezdték a munkálatokat az EKVI munkatársai – jelentette be Földvári Győző önkormányzati képviselő, Eger Intézményi Ügyeit Felügyelő Tanácsnok csütörtökön a helyszínen. A sajtótájékoztatón ifj. Sós Tamás, a hármas számú körzet képviselője elmondta a tetőzet megújulása nyolcmillió forintba kerül, de az intézmény belső felújítása is folyamatban van, ami legalább további kétmillió forintos összeget jelent.

Megújul az épület.

Forrás: Huszar Márk



– Én itt voltam óvodás, a munkatársaknak és az akkori vezetőnek hála máig szép emlékeim vannak az itt töltött évekről. A légkör itt mindig is gyermekközpontú volt, de ahhoz, hogy a gyereknek és a dolgozóknak is élmény legyen az óvodában tartózkodni, nagy figyelmet kell fordítani a megújulásra is. Új pvc padlót raknak le, új beltéri ajtókat építenek be, megújul egy vizesblokk, zuhanyzót alakítanak ki. Az udvaron már két fa játékelem is, illetve az azokhoz tartozó rekortán burkolat is a helyére került – részletezte. Hozzátette, egy felajánlásból pedig mindhárom lajosvárosi óvoda szobanövényekhez jut, amelyek tovább szépítik a környezetet.