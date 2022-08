A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen segítségével az elmúlt hét végén ismét megrendezték a szabadtéri, távcsöves csillaglest a Panoráma kilátónál. A községbeliek immár harmadik alkalommal vehettek részt a hangulatos, különlegesnek számító programon, melynek életre hívásában Farkas István helyi lakos segédkezett.

Érdeklődésünkre elmondta, debreceni nyaralótulajdonosokkal beszélgetve született az ötlet, hogy a nyár végén egy alkalmas helyszínen csillaglest lehetne szervezni annak, aki szereti az augusztusi esti égboltot fürkészni. Három évvel ezelőtt, az első alkalommal, sokan sétáltak fel a Panoráma kilátóhoz, ahonnan gyönyörű a kilátás a környékre. S mivel a közelben nincs semmilyen komolyabb ipari létesítmény, a fényszennyezés is minimális. A helyszínre felvitték a professzionális távcsövet is, amely a Magnitúdó Csillagászati Egyesület támogatásának köszönhető. A kedves, csendes mátrai programot a koronavírus-világjárvány miatt az elmúlt nyarakon el kellett halasztani, azonban most újra meghirdették az eseményt. A szervező tájékoztatása szerint többen is érkeztek a helyszínre az esti órákban. A gyermekes családokat augusztus 6-án kiegészítő program is várta. Sötétedésig Vince Kovács Katalin mondott mesét a látványra hangolódva. A rendezőktől megtudtuk, hogy főként a bodonyiak választották ezt a programot, ahol az első estén nagyjából tíz ember gyűlt össze, másnap azonban már harmincan kapcsolódtak be. – Az időjárás nem igazán kedvezett a csillaglesnek, hiszen sötétedés után is borús volt az égbolt. Akik mégis kitartottak, azok éjszaka tíz óra után kémlelhették a tiszta égboltot, az eget, a Holdat és a csillagokat – mesélte Farkas István.

Az időjárást nem tudják befolyásolni a szervezők, de akik a helyszínen töltötték az esti órákat, azok nem bánták meg. A kezdeményezés célja ugyanis valójában az együttlét, a közösen megélt számos élménydús pillanat. Bodonyban erre ebben az évben bőségesen jutott lehetőség. Emlékezetes marad a falubeliek számára a hagyományőrző húsvéti ünnep, a tóparton megrendezett majális s az ezt követő családi nap, amelyen kicsik és nagyok együtt szórakozhattak.

E hét végére is tartogatnak meglepetést a közösségi élményekre vágyóknak. A muzsikus estet – amelyen helyi és környékbeli szólisták, együttesek, néptáncosok lépnek fel – augusztus 13-án, szombaton, 16 órától rendezik meg a piactéren. E napon tizedjére találkozhatnak a helyi és környékbeli amatőr és profi zenészek, táncosok, akik ezeken az alkalmakon nem versenyezni szeretnének, csupán egy kellemes nyári estét eltölteni azokkal, akik örömmel mozdulnak ki otthonaikból, hogy részesei lehessenek egy kellemes, jó hangulatú rendezvénynek, ahol a zene és a tánc köti össze az embereket.