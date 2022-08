Augusztus 13-án a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület szervez túrát a hegység északi, különleges, kevéssé ismert helyeit érintve. Terpesen a régi katolikus templomban jelenleg helytörténeti emlékek kaptak helyet, Váraszó Árpád-kori temploma különleges érték, ahogyan Pétervására kéttornyú temploma, a palóc katedrális is. Mindezek megtekinthetőek lesznek a túra során.

Egyedi élmény lesz az Axis Bentonit Kft. üzemében tett látogatás, hiszen a résztvevők megismerhetik, mi is a bentonit, amit csak itt bányásznak, s kiderül, milyen termékek készülnek belőle, amelyeket meg is lehet vásárolni. Mátraballa Csodaszarvas szobra után Solymár József író emlékszobájába is betekinthetnek a résztvevők, majd Bodonyban a Szidónia-majorbeli látogatás következik. A minden bizonnyal élményekben gazdag nap Gyöngyösön, a Dubicz borászatban zárul, ahol a pincerendszer megismerése után borkóstoló koronázza meg a napot.

A Mátra Síszerviz augusztus 20-án a Bátrak Éjszakájára várja a legeltökéltebbeket Kékestetőre. A szervezők szerint Kékestetőt napközben mindig izgalmas meghódítani valamilyen sportos formában. De mi a helyzet, amikor baglyok és suhanó denevérek között járunk ott az éjszaka leple alatt? – teszik fel a kérdést az ötletgazdák. A program során a környező településeken megrendezett tűzijátékot is meg lehet csodálni a csúcsról. Az igazi látvány azonban a sípályán mozgó több száz résztvevő lesz, akik mint szentjánosbogarak világítják meg a sípálya teljes hosszát. A Mátra Síszerviz szerint a látvány és a hangulat ötvözete leírhatatlan lesz, amit mindenképpen át kell élni.

A Kékestetőn járva egyébként bármikor végigsétálhatunk a két éve átadott kardio­tanösvényen. A piros szív jelzésű túraútvonal ­gyakorlati jelentősége az, hogy egyben a lakosság által önállóan használható kardiológiai szűrőprogram is. A változó hosszúságú és nehézségű pályákon szakmailag indokolt helyeken pulzusmérést végezhetnek a túrázók, és a kezdéskor kérhető adatlapokra felírhatják az értékeket. Ha a lapokat a célban leadják, akkor egy kijelölt egészségügyi intézmény kiértékeli, és kockázatos értékek esetén további szűrővizsgálatot ajánl. A budapesti Szent Ferenc Kórház szakmai irányításával működő egészségmegőrző programban az elmúlt évek során a túrázók eddig mintegy öt százalékánál vettek még időben észre lappangó szív- és érrendszeri betegségre utaló pulzusértékeket.

A Kékes Turista Egyesület augusztus 27-én várja az erdők és a hegyek szerelmeseit a Kövek a Mátrában elnevezésű, 13 kilométeres túrájára. A Gyöngyössolymos, Csák-kő, Cser-kő, Asztag-kő, Gyöngyössolymos útvonalon Szollár Ferenc vezetésével fedezhető fel a környék.

Aki a Mátrát járja, az augusztus 17-től huszadikáig belehallgathat Sástón a Fekete Zaj Fesztivál programjaiba is. A hagyományos rendezvényen hosszú évek óta arra törekszenek a szervezők, hogy elhozzák a helyszínre a nemzetközi zenei élet legkülönlegesebb ékköveit, illetve a hazai színpadok legizgalmasabb előadóit.